Duplantis stora tabbe med guldmedaljen: "Glömt den i Paris"

Armand Duplantis är en av Olympiska Spelens största stjärnor. Han har tidigare varit ett välkänt ansikte i Sverige, men efter världsrekordet i OS har hans kändisskap ökat även i utlandet.

Armand Duplantis sågas för gesten under OS 2024

När Mondo seglade över 6.10 så firade han genom att göra en uppmärksammad gest. Han firade med en pistolgest som skulle likna pistolskytten Yusuf Dikec omtalade look där han utövar sin sport utan någon annan utrustning än pistolen. Nu har han hånats av en toppolitiker för gesten.

Blöta festkvällen

När man slår världsrekord förtjänar man ett ordentligt firande. Duplantis firade med vänner och familj vid en pool sent in på natten. Under natten beställdes det både friterad kyckling och pizza till festplatsen.

Stora tabben med medaljen

Armand Duplantis har setts posera med sin guldmedalj sedan han vann den under OS. Varje atlet får sin medalj i en finare låda som man kan förvara den i. I en video på Tiktok syns Mondo visa upp sin medalj, men medaljen plockas inte ut från en låda. I videon ser man hur medaljen plockas ut ur en servett från en restaurang.

I videon hörs Mondo säga följande:

– Om du undrar varför den inte är i sin låda och istället är i en servett från middagen så är det för att jag glömde min jädra låda i Paris.

Nu får vi se om Mondo återfår sin låda.

