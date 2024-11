Ebba Anderssons problem med kända pojkvännen: "Krävande"

Säsongen har smygstartat och Ebba Andersson har inlett planenligt med en seger i Bruksvallarna. Hon kommer självklart ha förväntningarna på sig när Världscupen har sin premiär under kommande helg.

Ebba Andersson är tillsammans med Gustaf Berggren

Ebba Andersson är tillsammans med en svensk landslagsman, det handlar om längdskidåkaren Gustaf Berggren. I en intervju med Johan Kücükaslan i SVT:s programserie Kallprat får hon frågan ifall första dejten var en löptur.

– Ja, det skulle man kunna säga. Om man klassar det som en dejt, men det var bara jag och han som var ute och sprang i alla fall.

Hon svarar på huruvida det fann intresse eller inte.

– Intresse fanns.

Han frågar om termen "kvällsfika", som ägde rum under parets andra dejt.

– Man skulle kunna tro att det är kodord till något annat men i det här sammanhanget är det absolut kvällsfika.

Kücükaslan ställer den obligatoriska frågan om när första kyssen kom

– Det kom i samband med kvällsfikat.

Ebba Andersson. Foto: Ulf Palm / TT

Kärlek i skidlandslaget har förekommit förr

Det är inte helt ovanligt med par i de svenska vintersportlandslagen. Det mest kända och omtalade är Frida Karlsson och William Poromaa – som gjorde slut efter en period tillsammans.

Ett annat par, som däremot korsar landsgränsen, är långdistansåkarna Emil Persson och Emilie Fleten. Fleten är en norsk längdskidåkare som flyttat ihop med sin kärlek i Östersund. I ett meddelande till Nyheter24 berättade han om kärleken.

"Det började med att hon flyttade till stan i augusti 2023. Så under den hösten blev det att vi tränade något pass ihop tack vare en gemensam bekant. Sedan började vi ha mer och mer kontakt senare under hösten och under vintern sågs vi mer och mer. Så till våren var vi väl ett par."

Ebba Andersson öppnar upp om problemen med pojkvännen

Intervjuserien Kallprat innehåller ofta lättsamma men även seriösa samtal. Andersson öppnade upp om hur hon är i förhållandet med Berggren.

– Här skulle ju Gustav ha suttit och svarat på de frågorna. Ehh… jag tror inte att jag är jobbig, men jag kan nog ändå vara krävande. Jag ställer ju ändå krav på honom som partner.

Hon berättade även om flytten paret gjorde till ett hus i Östersund.

– Ehh, ja, inte hundra smärtfritt, men just nu så känns det bra i alla fall. Vi har inte bott jättemånga nätter i huset men hittils trivs vi jättebra.



