Erik Niva ålder – hur gammal är han?

Erik Niva föddes 28 november 1978 vilket betyder att han fyller 46 år 2025.

Erik Niva längd – hur lång är han?

Det är inte känt hur lång han är.

Erik Niva. Foto: Staffan Löwstedt /TT

Kommer Erik Niva från Malmberget?

Ja. Niva har i flera sammanhang berättat om sin uppväxt i Malmberget. I dag bor han i Stockholm. Han sa följande om uppväxten i sitt Sommarprat i P1.

– När jag rannsakar mig själv vet jag att så många av mina ryggmärgsreflexer och attityder kommer från det där gruvhålet 1 300 kilometer norrut.

Han fortsatte:

– För mig finns det ingen väg tillbaka för jag har inget att återvända till. Avvecklingen och evakueringen av Malmberget är så gott som klar nu... Själv är jag inte riktigt klar med hur jag riktigt känner inför det. Den här slutgiltiga rotlösheten.

Vad jobbar Erik Niva med?

Han jobbar som sportjournalist för Sportbladet.

Han syns även i Viaplays fotbollssändningar, främst när det gäller Champions League och Premier League men även när det svenska landslaget spelar i Nations League.

Erik Niva, Fredrik Ljungberg och Lars Lagerbäck. Foto: Anders Wiklund/TT

Erik Niva podd – driver han When We Were Kings?

En av de absolut mest uppskattade fotbollspoddarna går under namnet When We Were Kings, och den drivs av just Erik Niva men även Håkan Andreasson. Under hösten 2024 kom nyheten att podden läggs ner.

I Instagram-inlägget där nyheten meddelades sa Niva följande.

– Eftersom vi är melodramatiska och makabra så vill vi använda den här femårsdagen för att meddela att vi lägger ner. Vi avvecklar podden. Var sak har sin tid och vår tid är nästan slut nu.

Podden pågår fram tills våren 2025 och avslutas med en avskedsturné.

Erik Niva driver "WWWK". Foto: Staffan Löwstedt /TT

När var Erik Niva med i Farmen?

Erik Nivas första offentliga framträdande var när han medverkade i den populära reality-serien Farmen, där var han med år 2001.

Är Erik Niva vegetarian?

Ja. Erik Niva är vegetarian, vilket framgått i både poddar och tv-inslag. I hans nyligen nämnda medverkan i Farmen var han vegan, sa han i alla fall. Det kom senare fram att han inte alls var det, och att han gjort det "för att infiltrera dokusåpaindustrin och starta debatt om vad det är vi tittar på egentligen."

Har Erik Niva fru eller flickvän?

Erik Niva är tillsammans med Anna Tiberg. Tiberg är, liksom Niva, journalist. Hon jobbar på Svenska Dagbladet som grävande journalist.

Har Erik Niva barn?

Ja. Tillsammans med Tiberg har han sonen Hugo och Dottern Margit.

Har Erik Niva gjort Sommarprat i P1?

Ja. I sommarpratet berättade han bland annat om hur det var att växa upp i Malmberget.

– Vi visste att hela samhället skulle raderas inom någon generation. Att gruvhålet skulle tillåtas att sluka vartenda ett av våra föräldrahem, varenda grusplätt där vi spelade fotboll, varenda gathörn där någon av oss fått sin första kyss. Det var en del av kontraktet att bo i Malmberget. För att om samhället skulle finnas behövde malmen brytas. Men för att malmen skulle brytas måste samhället samtidigt rivas. Och stängslet kom närmare, för varje år kom det närmare.

Han berättade även om mängden självmord som begicks där han växte upp.

– Jag minns en söndagsnatt då en kille i klassen ovanför hoppade från sjunde våningen på punkthuset där jag själv gått mitt sista förskoleår. Han råkade landa på en buske som bromsade fallet och vaknade visserligen upp mörbultad, men utan att ens ha brutit någonting. På måndagsmorgonen gick killen till skolan som om inget hade hänt. Och vi pratade inte mer om den saken. Vi pratade inte om den saken över huvudtaget.

Erik Niva med dottern Margit. Foto Staffan Löwstedt /TT

Erik Niva förmögenhet – hur hög lön har han?

Enligt Skatteverkets uppgifter, som Nyheter24 tagit del av, hade Erik Niva en fastställd förvärvsinkomst under 2023 på 624 300 kronor. Fördelat på årets tolv månader blir det 52 025 kronor i månaden.

Han är även involverad i två bolag.

I Walk Away AB är Niva Ledamot.

I december 2023 redovisade Walk Away AB en omsättning på tio miljoner kronor. Tillgångarna i bolaget uppmättes då till 21,1 miljoner kronor.

Han är även ledamot i MA Merch AB

I december 2023 redovisade MA Merch AB en omsättning på 1,1 miljoner kronor. Tillgångarna i bolaget uppmättes då till 473 000 kronor.



Har Erik Niva Instagram?

Ja. På Instagram heter han @erik.niva.

