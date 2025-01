Därför bor Mello-vinnaren i Sarah Sjöströms källare

I december 2024 meddelade Sarah Sjöström, som under OS samma år simmade hem två guldmedaljer, att hon inte skulle tävla under 2025.

– Det blir som en extra lång vila, vilket känns väldigt skönt, sa hon till Dagens Nyheter då och fortsatte:

– Just nu har jag inga tävlingar planerade. Jag kommer att fortsätta träna, men på låg intensitet, för att sedan långsamt trappa upp. Jag tror att det är det bästa sättet för att hålla i längden.



MISSA INTE: Sarah Sjöström och Duplantis privata relation: "Middagar..."

Sarah Sjöström. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Det innebär att Sjöström förmodligen kommer att befinna sig mer på hemmaplan och det är inget dåligt boende som elitidrottaren la vantarna på under 2022. Nyheter24 har tidigare skrivit om hur Sjöström bor i ett 212 kvadratmeter stort hus beläget på Lidingö i Stockholm – som hon betalade en rejäl peng för.

LÄS MER: Sarah Sjöström köper värstingkåk – så många miljoner kostade huset

Sarah Sjöström bor i hus på Lidingö med maken Johan de Jong Skierus

I huset bor hon tillsammans med maken Johan de Jong Skierus, som hon gifte sig med i italienska Toscana under hösten 2024.

– Vi har slagit på ganska stort! Vi kommer att åka till Italien och fira med vänner och familj. Det blir ett tredagarsfirande, berättade simmaren för Hänt innan den stora dagen.

MISSA INTE: Allt om Sarah Sjöströms bröllop: Menyn och kändisarna

Johan de Jong Skierus och Sarah Sjöström. Foto: Claudio Bresciani/TT

Melodifestivalen-vinnaren bor hos Sarah Sjöström

Men Sarah Sjöström och hennes andra hälft är inte de enda som bor i huset på Lidingö, visar det sig. När kocken och tv-profilen Tareq Taylor besökte OS-medaljören i hennes hem i "Här är ditt kylskåp" stod det nämligen klart att en viss artist är inneboende hos paret.

I källaren bor nämligen Frans Jeppsson Wall som vann Melodifestivalen 2016 med "If I were sorry" och som slog igenom med dunder och brak med hitlåten "Who's da Man" år 2006.

– Det är lite kul, säger hon i programmet, vilket Expressen tidigare rapporterat om.

Simmaren förklarar vidare bakgrunden till att Mello-vinnaren flyttat in.

– Det var jag som frågade. Jag sa bara att om du behöver någonstans att mellanlanda innan ni hittar nästa boende så är du välkommen att checka in här.

MISSA INTE: Miljonregn över Sarah Sjöström – så mycket pengar drar hon in