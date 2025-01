John McEnroe talar ut om Björn Borgs fru Patricia

Björn Borg befinner sig i skapandefasen av sina egna memoarer – vilket han författar tillsammans med sin fru, Patricia Borg.

Kritiserades David Lagercrantz

Den välmeriterade författaren David Lagercrantz reagerade starkt på nyheten att Borg skulle ge ut en bok skriven av Patricia Borg.

Till Expressen sa han vid den tidpunkten följande.

– Åh, herregud. Hjälp.

– Hon kanske har en dold talang, jag känner inte Patricia. Men det är en helt vansinnig konstruktion att låta sin fru skriva sin bok med den lojaliteten.

David Lagercrantz har bland annat skrivit Zlatan Ibrahimovic självbiografi.

John McEnroe talar ut om Borgs bok

I en intervju med Expressen talade Borgs före detta ärkerival John McEnroe ut om det kommande boksläppet.

– Han får skriva om "the good, the bad, the ugly". Om han har något smutsigt på mig så får han skriva det, men förhoppningsvis har han inte det. Han är en av mina bästa vänner i världen. Vi ses inte ofta, men jag älskar honom. Han har all rätt att säga vad han vill och förhoppningsvis skriver han inte att jag är en fullständig idiot.



Mikael Ymer spelade tennis med världskända artisten

"Jag ser fram emot att läsa"

Patricia Borg, som inte har några tidigare erfarenheter av att skriva böcker, kommer skriva just maken Björns självbiografi. Det är inget som McEnroe tror kommer göra det till en sämre bok.

– Jag vet inte om Patricia har så stor erfarenhet som författare, men jag vet ju att hon älskar Björn och att hon kommer försöka berätta historien så som hon tror att han vill berätta den.

McEnroe berättade vidare:

– Förhoppningsvis berättar han historien så som han vill berätta den, inte som hon vill. Vi får vänta och se vad han tar upp i boken, men det är definitivt något jag ser mycket fram emot att läsa.

