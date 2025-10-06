Frida Karlssons öppnar upp om tuffa tiden: "Stress"

Våren 2025 var VM-succé och ett efterlängtat guld. Men Frida Karlsson ser också tillbaka på en tid med en uppslitande rättegång – och en borttappad kärlek till sporten. Med för tydliga scheman och för mycket mätande blir det som att man massproducerar en idrottare. Och det tror inte jag på, säger längdstjärnan.

Vintern som väntar blir en nystart för Frida Karlsson. Trots att hon lämnade VM i Trondheim med två VM-guld – femmilssegern gav seniorkarriärens första individuella guld – är det mycket från förra säsongen som hon vill lägga bakom sig.

Dels rättegången mot den 64-årige man som förföljt henne. Mannen dömdes i tingsrätten (båda parter har överklagat) men Karlsson har skaffat sig skyddad identitet och flyttat på grund av händelsen.

— Jag har blivit mer mån om min integritet än vad jag en gång var, berättade hon i maj.

Tillbaka till leken

Dels vägen fram till VM, där skador stoppade henne från många världscuptävlingar.

— Jag kände mig ”instängd” fram till VM, med ”det här får jag göra, det här får jag inte göra”. Och det har jag kommit till insikt med efteråt, att för att må bra i livet som elitidrottare så behöver jag ha det ganska fritt, säger Frida Karlsson.

För några veckor sedan försökte 26-åringen sätta ord på det i ett långt inlägg på Instagram. Hon beskrev hur hon tröttnat på att idrotten blivit så fyrkantig, att allting ska mätas och optimeras och att ”idrottare börjat formas mer som maskiner än människor”.

Det försöker hon nu bryta sig ur med OS i februari i sikte.

— Jag måste känna att det är lust och inte ett måste. För mig är det så himla tydligt att när jag tycker att det är kul och när det är lustfyllt och lite fritt och lekfullt, det är då jag går framåt.

Jobbig vår

Träningsupplägget är därför mycket lösare i kanterna. I stället för att följa planen slaviskt tar hon det dag för dag, lyssnar på kroppen och utgår därifrån. Frida Karlsson känner redan hur motivationen ökat.

— Man måste väga in det här med gnistan och passionen och känslan. Och det blir också roligare. Idrott är ju underhållning också. Det blir mer karaktär i en idrottare som har ”sin” grej på något sätt.

Var våren utmattande?

— Jag skulle ljuga om jag sade att den inte var det. Det var mycket stress på samma gång. Så jag behövde komma hem till Sollefteå, landa, hinna reflektera lite och ta paus från den här bubblan man ändå lever i.

Hur mår du nu?

— Jag mår bra, faktiskt. Det känns som att jag har klättrat ganska många steg sedan i våras. Nu känns det som att jag är i en väldigt positiv spiral uppåt.