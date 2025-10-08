Melwin Lycke Holm ryter ifrån – på grund av Stefan Holm

Melwin Lycke Holm är en lovande höjdhoppare. I en intervju med Nyheter24 berättar han om pressen han får på sig på grund av sitt efternamn.

Melwin Lycke Holm jämförs och förknippas ständigt med sin pappa, Stefan Holm.

I en intervju med Nyheter24 besvarade han frågor om pressen som tillkommer med efternamnet.

"Det är klart att det finns en press utifrån"

Stefan Holm har bland annat vunnit OS- och VM-guld, och är utöver det en av de främsta höjdhopparna genom alla tider. Hur är det då att vara son, och höjdhoppare, till just Stefan Holm?

Det frågade vi Melwin Lycke Holm.

– Det finns väldigt många lager i det här. Det är klart att det finns en press utifrån att man ska bli världen och blablabla. Men det tycker jag ändå är fine, det kan jag stå för. Jag vill också bli bäst i världen, säger han och fyller i:

– Det jag tycker har varit problemen de senaste åren är snarare att man inte riktigt vet vad sitt egna värde är. Får man uppmärksamhet för sina egna resultat och för det man själv presterar? Eller är det bara för att pappa vann OS-guld för 20 år sedan?

Hänger ut tävlingarna: "Jag har tackat nej"

Han kommer in på att han får känslan att flera tävlingar bjuder in honom på grund av vem hans pappa är, och inte på grund av hans egna prestationer.

– Sen undrar man om tävlingarna vill ha dit mig för att jag är en bra atlet eller för att ha mig där som namn då jag är son till just pappa.

Har du upplevt någon gång att du känner att tävlingar har velat att ta dit dig bara på grund av din pappa?

– Ja, definitivt. Jag har tackat nej flera till sådana tävlingar också just av den anledningen. För jag kände att då är jag inte värd att hoppa i de tävlingarna. Vilket självklart är ett taktiskt idiotdrag av mig om man vill kvala till mästerskap. Jag känner att om jag ska hoppa en tävling, så vill jag vara förtjänt av att göra det.

Vilka tävlingar?



– Större galor utomlands. Inte de absolut största men ungefär på samma nivå som Folksam GP i Sverige.

Gäller inte bara tävlingar

Avslutningsvis betonar han att det inte bara gäller tävlingar.