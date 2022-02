konståkning-OS

1) Alexandra Trusova, Ryska olympiska kommitténs lag (ROC), 177,13 p, 2) Anna Sjtjerbakova, do, 175,75, 3) Kaori Sakamoto, Japan, 153,29, 4) You Young, Sydkorea, 142,75, 5) Kamila Valijeva, ROC, 141,93, 6) Wakaba Higuchi, Japan, 140,93, 7) Alysa Liu, USA, 139,45, 8) Mariah Bell, do, 136,92, 9) Loena Hendrickx, Belgien, 136,70, 10) Anastasija Gubanova, Georgien, 135,58, 11) Kim Ye-Lim, Sydkorea, 134,85, 12) Ekaterina Kurakova, Polen, 126,76, 13) Viktorija Safonova, Belarus, 123,37, 14) Olga Mikutina, Österrike, 121,06, 15) Jekaterina Rjabova, Azerbajdzjan, 118,15, 16) Lindsay van Zundert, Nederländerna, 116,57, 17) Karen Chen, USA, 115,82, 18) Madeline Schizas, Kanada, 115,03, 19) Nicole Schott, Tyskland, 114,52, 20) Eva-Lotta Kiibus, Estland, 112,20.

konståkning PEKING OS damer, fria programmet Slutställning 1) Sjtjerbakova 255,95, 2) Trusova 251,73, 3) Sakamoto 233,13, 4) Valijeva 224,09, 5) Higuchi 214,44, 6) Young 213,09, 7) Liu 208,95, 8) Hendrickx 206,79, 9) Ye-Lim 202,63, 10) Bell 202,30, 11) Gubanova 200,98, 12) Kurakova 185,84, 13) Safonova 184,83, 14) Mikutina 182,20, 15) Rjabova 179,97, 16) Chen 179,93, 17) Schott 177,65, 18) van Zundert 175,81, 19) Schizas 175,56, 20) Eliska Brezinova, Tjeckien, 175,41.