Inför säsongen 2019 värvade IK Sirius dåvarande tränare Kim Bergstrand och Tomas Lagerlöf in Kebba Ceesay. Tränarduon lämnade för Djurgårdens IF några veckor senare och Sirius tog in Henrik Rydström som huvudtränare.

Första säsongen under den nya tränaren spelade Ceesay 26 matcher. Men under 2020 har Rydström flera gånger valt andra spelare framför 32-åringen, som Hjalmar Ekdal, Tim Björkström och Daniel Jarl.

Ceesay lämnades utanför truppen ett flertal gånger när han inte var skadad. Det resulterade i att han gick ut i media och öppet kritiserade Rydström och hans laguttagningar.

– Jag ska spela i den här startelvan alla dagar i veckan. Det är inte någon jävla social verksamhet som vi håller på med, sa han till Expressen.

Henrik Rydström svarade:

– Jag tycker att det är bra att spelarna vill spela och blir besvikna. Sedan kan man alltid formulera sig bra och mindre bra, men jag är den sista som ska kritisera en spelare för att uttala sig. Jag gjorde ju inget annat när jag spelade, då jag hade åsikter, sa Rydström till Fotbollskanalen.



"Vadå vila?"

I en intervju med Studio Allsvenskan berättar mittbacken nu om anledningen till att han blev petad.

– Den förklaringen jag fick köper jag inte, den var för billig, säger Kebba Ceesay.



Förklaringen Ceesay fick av Henrik Rydström var att han inte var i tillräckligt gott fysiskt skick. Inför bortamatchen mot AIK fick han höra att han skulle vila.

– Då tänkte jag "vafan, vadå vila?" Så länge jag spelar bra måste de komma med en bättre förklaring. Jag vill spela. Jag hade spelat tre matcher och andra hade spelat åtta. Jag lever på min fysik, säger han och fortsätter:

– Efter säsongen måste vi sätta oss ner och prata, för det här går inte. Jag hoppas de är ärliga och raka och kan säga till mig vad de har för planer. Allt det här känns som de har en dold agenda och det har jag sagt till dem också.

Positivt överraskad

Kebba Ceesay lånades då ut till Helsingborgs IF på sista dagen av transferfönstret som en lösning på situationen.

– Laget var inte i en bra position direkt. Jag trodde att stämningen kanske skulle vara låg, men jag blev positivt överraskad. De tog emot mig bra och alla var väldigt positiva och atmosfären var väldigt bra, säger han.



Ceesay fick starta i första möjliga match för laget, när Helsingborg besegrade Djurgården med 3-1. Men han vill inte ta ut något i förskott.

– Det är elva matcher kvar, det svänger väldigt fort i fotboll. Förlorar man en match är man där igen. Man ska inte titta på tabellen och njuta för mycket, för det svänger mycket.

Klicka här för att höra hela intervjun med Kebba Ceesay!