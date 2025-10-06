Att söka vård digitalt ska göra allt enklare, men för många gör det motsatsen. En ny rapport visar att nästan var fjärde svensk undvikit läkarbesök på grund av krångliga e-tjänster.

För många kan vårdens e-tjänster ses som både hjälp och ett hinder, och processen att söka vård har länge varit omtalad.

Nu rapporterar årets upplaga av Internetstiftelsens "Svenskarna och Internet" att nästan var fjärde svensk undvikit att boka läkarbesök på grund av krångliga appar.

Rapporten talar om ett flertal av vårdens e-tjänster i Sverige.

En av de digitala vårdtjänsterna, 1177 uppger att de inte har sett några exempel på att människor helt väljer bort vården på grund av e-tjänsternas komplexitet.

– Det är ingenting vi har sett något av, säger Sofie Zetterström, affärsområdeschef för 1177, till Nyheter24.

Internetstiftelsens nya rapport visar att var fjärde svensk undviker att söka vård på vårdens e-tjänster. Bild: Samuel Steén/TT

Utsatta grupper drabbas hårdast

Internetstiftelsen rapporterar att utrikesfödda och personer med funktionsnedsättningar ska vara särskilt drabbade av de elektroniska lösningarna, men även att yngre och äldre upplever e-tjänsterna krångliga.

Detta har väckt kritik från PRO, Pensionärernas riksorganisation, något Nyheter24 tidigare rapporterat om.

Christine Cars-Ingels, generalsekreterare vid PRO, beskriver situationen som ett allvarligt folkhälsoproblem.

– Det är oacceptabelt att en fjärdedel av befolkningen, inklusive många äldre, avstår från att söka vård för att e-tjänsterna är för svåra att använda, säger generalsekreteraren.

Svarar på kritiken

Zetterström säger att 1177 förstår kritiken från PRO, men att en snabb ändring är svår eftersom systemet är så stort.

– Vi känner till problemen och gör vad vi kan för att förbättra 1177. Det är dock ett mycket stort och komplext system som har utvecklats under 25 års tid, av flera olika leverantörer och på flera olika tekniska plattformar, säger Zetterström.



Att e-tjänsterna är krångliga är något 1177 inte förnekar.

– Vi är medvetna om att e-tjänsterna kan vara svåra att hitta och upplevas krångliga, säger Zetterström.

1177 är medvetna om att e-tjänsterna anses krångliga. Bild: Magnus Lejhall/TT

Navigation för utrikesfödda

När Zetterström får frågan om det finns specifika funktioner som gör det lättare för användare, beskriver hon det som en svår fråga att besvara i dagsläget.

– 1177 fungerar som en slags verktygslåda där varje region, och i vissa fall varje enskild vårdmottagning, kan bygga egna e-tjänster i 1177. Därför finns en stor variation.

Men Zetterström beskriver att det idag finns funktioner för att underlätta för de som är utrikesfödda.

– På den öppna delen av 1177 finns en hel del material som är översatt till flera språk, men i den inloggade delen finns tyvärr inte stöd för att växla språk.



Jobbar på lösning

I höst förväntas skisser göras för ett nytt användarkoncept som ska bli enklare att hitta i.

– Vi försöker ta ett helhetsgrepp nu och ta fram en långsiktig förbättringsplan, säger Zetterström.

Ändringarna kommer inte kunna genomföras direkt, men de förväntas ske i framtiden.

