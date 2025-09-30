Nyheter24
Annons
PRO:s sylvassa kritik mot vården: ”Det är oacceptabelt”

Publicerad: 30 sep. 2025, kl. 11:28
Mobil, äldre man, PRO:s generalsekreterare Christina Cars-Ingels.
Många äldre avstår att boka vårdbesök på grund av digitala tjänster och dess krånglighet. Foto: Anders Wiklund/TT, Pär Bäckström/TT & Anneli Nygårds/Pressbild

PRO:s generalsekreterare riktar skarp kritik till de digitala vårdtjänsterna. Samtidigt uppmanar hon beslutsfattare, vårdgivare och teknikleverantörer att samarbeta för att förenkla för landets äldre som är i behov av vård.

Johan Åkesson
Johan Åkesson,
Reporter

Den svenska vården har länge varit omdiskuterad. Kritik har riktats då allt för länga väntetider för att få vård kan resultera i att sjuka inte får hjälp i tid. Riskerna är med andra ord monumentala. 

Några som nu vädrar sylvass kritik mot vården, inte minst krångliga digitala vårdtjänster, är PRO. 

PRO är kritiska till digitala vårdtjänster – är för krångligt

PRO Pensionären, PRO:s medlemstidning, rapporterar nu om att en av fyra svenskar tvingats avstå från att boka läkarbesök på nätet och i appar eftersom att man anser att det är alldeles för krångligt och svårt att använda tjänsterna.

En som inte är nöjd över det är Christine Cars-Ingels, generalsekreterare vid Pensionärernas riksorganisation, PRO. 

– Det här är ett allvarligt folkhälsoproblem, säger hon.

Christine Cars-Ingels, PRO:s generalsekreterare. Foto: Anneli Nygårds/Pressbild
Äldre avstår vård på grund av tjänsterna: "Det är oacceptabelt"

I Internetstiftelsens rapport ”Svenskarna och Internet 2025” framgår det nämligen att många användare har svårt för de digitala vårdtjänsterna. De är helt enkelt för krångliga för äldre. Och det är en följd av att de äldsta personerna i stor utsträckning väljer att avstå från att boka besök. 

Enligt PRO är det dock inte bara representativt för landets seniorer, även unga vuxna uppger i att man ofta väljer att inte boka en tid eftersom det upplevts för krångligt.

– Det är oacceptabelt att en fjärdedel av befolkningen, inklusive många äldre, avstår från att söka vård för att e-tjänsterna är för svåra att använda.

PRO:s tydliga uppmaning: "Samarbeta"

Med bakgrund av detta har nu Cars-Ingels en tydlig uppmaning till PRO Pensionären: 

– Vi uppmanar beslutsfattare, vårdgivare och teknikleverantörer att ta till sig dessa insikter och samarbeta med organisationer som PRO för att spara ett mer tillgängligt digitalt samhälle. 

Kommentarer

