De första provsvaren Miljöförvaltningen i Stockholms stad tagit på Coco & Carmen har kommit. De visar att lyxkrogen haft listeria både på ytor och livsmedel. Nu skjuter restaurangen upp öppningen.

I dag kom de första provsvaren från de prover som miljöförvaltningen i Stockholms stad tagit på Coco & Carmen efter att flera insjuknat i listeria och fyra personer drabbats av sepsis till följd av detta, efter att ha ätit av restaurangens avsmakningsmeny.

De första provsvaren som kommit visar att det funnits listeria på flera ställen på lyxkrogen.

– Det finns listeria på ytor och i livsmedel, säger Lovisa Grimsell, på Miljöförvaltningen till Expressen.

Coco & Carmen håller stängt längre period

Coco & Carmen på Östermalm i Stockholm hade som plan att hålla stängt och sedan öppna igen i morgon, tisdag, men efter att de första provsvaren kommit har man nu valt att hålla stängt en längre period.

”Vi har ännu inte fått svar på vad som orsakat utbrottet och vill därför ta den extra tid som behövs för att stötta myndigheterna och säkerställa att allt är helt tryggt innan vi öppnar igen”, skriver restaurangens personal i ett mejl som Expressen tagit del av.

Nu ska provsvaren analyseras

Nu jobbar Stockholm stads miljöförvaltning med att smittspåra källan till utbrottet. De provsvaren som kommit in hittills är det preliminära.

– Det är lite knepigt eftersom att förhandsbeskedet bara säger om det finns listeria eller inte. Men om man inte vet mängden, så säger det ju ingenting. Listeria kan finnas överallt egentligen, säger Grimsell till tidningen.