Sömn kan vara en daglig utmaning för många.
Har du känt att du har du svårt att somna, ofta vaknar på nätterna eller känt dig trött hela dagen?
Då känner din hjärna inte bara av det, den åldras snabbare också.
En ny studie från Karolinska institutet som publicerats i tidskriften eBioMedicine, visar att dålig sömn kan få hjärnan åldras snabbare.
Ser ett år äldre ut
Forskarna analyserade hjärnavbildningar från över 27 000 personer i åldern 40–70 år från UK Biobank i Storbritannien med hjälp av magnetkamera (MRI).
Resultatet?
Personer med dålig sömn hade en hjärna som i genomsnitt såg ett år äldre ut än deras faktiska ålder.
– Varje poängs minskning i sömnkvalitet motsvarade en ökning av hjärnans ålder med cirka ett halvår, säger Abigail Dove, forskare vid Karolinska institutet.
Inflammation kan påverka
Studien visade att inflammation i kroppen kan vara en del av sambandet mellan dålig sömn och äldre hjärnålder.
Inflammation kan påverka hjärnans funktion och struktur negativt.
“Vi såg att personer med sämre sömn hade högre nivåer av inflammatoriska markörer, vilket verkar bidra till att hjärnan åldras snabbare", säger Dove.
Vad du kan göra
Studien lyfter att eftersom sömnen går att påverka, kan förbättrade sömnvanor potentiellt bromsa hjärnans åldrande.
Forskarna säger att regelbundna sömntider, en lugn sovmiljö och begränsad skärmtid innan läggdags är enkla åtgärder som kan göra skillnad för hjärnan.
Studien betonar att även små förändringar i sömnmönster kan ha positiva effekter över tid.