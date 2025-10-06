Nyheter24
Annons
Ettan /Forskning

Sover du så här? Då kan din hjärna åldras fortare

Publicerad: 6 okt. 2025, kl. 10:46
Vänster: flicka som sover. Höger bild på fakehjärna. Rött kryss i mitten.
Hjärnan kan åldras av dessa sömnmönster. Foto: Naina Helén Jåma/TT, Christine Olsson/TT

Ny forskning visar att hur vi sover kan ha större betydelse för hjärnan än många tror, och vissa sömnvanor kan faktiskt påverka hur den åldras. Kanske är det något du själv gör utan att veta om det.

Nellie Christiansson
Nellie Christiansson,
Reporter

Ämnen:

Forskning, Hälsa, Studie, Karolinska institutet, Sömn

Sömn kan vara en daglig utmaning för många. 

Har du känt att du har du svårt att somna, ofta vaknar på nätterna eller känt dig trött hela dagen?

Då känner din hjärna inte bara av det, den åldras snabbare också.

En ny studie från Karolinska institutet som publicerats i tidskriften eBioMedicine, visar att dålig sömn kan få hjärnan åldras snabbare.

LÄS MER: Expert om listeriautbrottet: ”Förvånad"

Ser ett år äldre ut

Forskarna analyserade hjärnavbildningar från över 27 000 personer i åldern 40–70 år från UK Biobank i Storbritannien med hjälp av magnetkamera (MRI).

Annons

Resultatet? 

Personer med dålig sömn hade en hjärna som i genomsnitt såg ett år äldre ut än deras faktiska ålder.

– Varje poängs minskning i sömnkvalitet motsvarade en ökning av hjärnans ålder med cirka ett halvår, säger Abigail Dove, forskare vid Karolinska institutet.

LÄS MER: O'Learys-restaurang i konkurs efter 14 år – har miljonskulder

Inflammation kan påverka

Studien visade att inflammation i kroppen kan vara en del av sambandet mellan dålig sömn och äldre hjärnålder. 

Annons

Inflammation kan påverka hjärnans funktion och struktur negativt.

“Vi såg att personer med sämre sömn hade högre nivåer av inflammatoriska markörer, vilket verkar bidra till att hjärnan åldras snabbare", säger Dove.

LÄS MER: Nya krav på vinterdäck för lastbilar – börjar gälla i höst

Vad du kan göra

Studien lyfter att eftersom sömnen går att påverka, kan förbättrade sömnvanor potentiellt bromsa hjärnans åldrande. 

Forskarna säger att regelbundna sömntider, en lugn sovmiljö och begränsad skärmtid innan läggdags är enkla åtgärder som kan göra skillnad för hjärnan.

Studien betonar att även små förändringar i sömnmönster kan ha positiva effekter över tid. 

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
10:36
Nyheter
/ Inrikes

Listeriadrabbade krogen förlänger stängningen

Idag
10:35
Nyheter
/ Inrikes

Första provsvaren: Flera spår av listeria på Coco & Carmen

Idag
10:29
Nyheter
/ Teknik

Två Gmail-funktioner försvinner i januari 2026

Idag
10:20
Nyheter
/ Ekonomi

Parisbörsen faller efter premiärministerns sorti

Idag
10:17
Nyheter
/ Inrikes

V-budget: Mer pengar till sjukvården

Idag
10:12
Nyheter
/ Utrikes

Hundratals hjälpta – många kvar på Mount Everest

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons