Känslig information sprids på darknet – flera får brev

Efter uppgiftsläckan hos systemleverantören Miljödata i augusti har flera fått hem brev med information att just deras uppgifter finns ute på darknet. Nu talar ett flertal drabbade ut på sociala medier.

Det var i augusti som personuppgifter läckte på darknet efter en cyber-attack mot systemleverantören Miljödata i augusti 2025.



Företagets system används av 200 kommuner och totalt 19 företag påverkades av läckan.



Cyber-attacken beskrivs som en av de största i Sverige och uppgifter som bland annat namn, personnummer, adresser, mejladresser hamnade på darknet.

Läckan drabbade cirka 1,5 miljoner svenskar, däribland anställda hos Axfood, SAS och Volvo.

Det var hackergruppen Datacarry som utförde cyberattacken och publicerade personuppgifterna.

Brev skickats ut till de drabbade för att varna om bedrägeriförsök som bland annat nätfiske via mejl, SMS eller samtal.



Nu visar ett flertal upp sina brev på sociala medier.



En av de drabbade företagen är Axfood, som skickat ut brev till de drabbade som arbetat under koncernen. Bild: Fredrik Sandberg/TT



Visade oron på TikTok

Flödet på sociala medier fylls snabbt med videor där personer visar upp ett brev.

Brevet var från Axfood och rörde de som tidigare har arbetat eller arbetar under koncernen.



En av de som fått sina uppgifter läckta på darknet är influencern Josephine Edberg.



– Så obehagligt att mitt namn och mina personuppgifter ändå finns på någonting som läskiga personer har tillgång till, säger Edberg i sin TikTok.

Edberg är en av många som visat upp sin oro på sociala medier över IT-läckan och flera talar ut i både kommentarsfältet och flödet.

"Då är mina uppgifter läckta på darknet, det känns ju sådär", säger en användare till kameran medan hon visar upp sitt brev.

Axfood om läckan: "Allvarligt"

Dagligvarukoncernen, Axfood, var en av de som drabbades av cyberattacken mot Miljödata.

Många av de breven som drabbade visat på TikTok är från just Axfood.

Företaget uppmanar att både befintliga och före detta medarbetare ska vara extra varsamma.

"Axfood ser mycket allvarligt på det inträffade, har vidtagit åtgärder och har anmält det inträffade till Integritetsskyddsmyndigheten", skriver Axfood på sin hemsida.

Företaget förtydligar även vad för information som inte har läckts hos just deras anställda.

"Inga uppgifter om orsak till sjukskrivning, läkarintyg eller rehabplaner finns med. Inte heller hemadresser eller privata kontaktuppgifter finns med", skriver dagligvarukoncernen.



Kan kräva skadestånd

Nu går Integritetsskyddsmyndigheten ut med att man kan söka skadestånd med stöd av dataskyddsförordningen, GDPR om man är en av de drabbade, enligt uppgifter från Aftonbladet.

Kraven för att man ska få ersättning för läckan är om det visar sig att Miljödata har hanterat datan om uppgifterna felaktigt, eller om man tagit skada av läckan.

Om du drabbats

Myndigheter uppmanar alla att vara extra vaksamma på mejl, sms eller samtal.

Man ska även inte ge ut mer information till någon som påstår sig representera ett företag eller myndighet.

