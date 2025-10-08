Drar det ihop sig till pension? Det finns flera fällor du bör undvika, både kopplat till ekonomin och andra livssituationer som kan påverka dig.

I början av 2025 uppgick antalet pensionärer i Sverige till omkring 2,3 miljoner till antalet som då mottog allmän pension från Pensionsmyndigheten. Samtidigt låg den genomsnittliga allmänna pensionen på 16 400 kronor per månad, före skatt. Det finns en stor skillnad mellan könen. Kvinnor har en snittpension från Pensionsmyndigheten på 15 200 kronor per månad under året 2025. Män har samtidigt 17 600 kronor. Samtidigt räknas den allmänna pension om årligen och ger dig som pensionär ett nytt månadsbelopp. 2025 räknades den allmänna pensionen upp, där inkomstpensionen ökade med fyra procent och garantipensionen med 2,6 procent.

Många pensionärer lever på marginalen

Men det är inte bara allmän pension som utgör den totala pensionen. Två andra centrala delar är högst bidragande till att skapa en stabil och trygg ekonomisk tillvaro på ålderns höst, nämligen tjänstepension och ett eget pensionssparande. Samtidigt som många agerar för att generera en tjockare plånbok är det också många som kämpar med att få ekonomin att gå ihop. Orsakerna till det är många, exempelvis att man haft låga inkomster under arbetslivet, saknat eller haft en låg tjänstepensionsavsättning eller att man arbetat kortare tid i Sverige.

Fundera en och två gånger innan du begår ett misstag

För att förebygga att du inte ska gå i ytterligare fallgropar har Nyheter24 hört sig för med Alectas pensionsekonom Staffan Ström om vilka fällor du ska undvika att gå i så att pensionen inte äts upp. Med hans expertis som grund till rekommendationerna uppmanas du att fundera både en och två gånger innan du väljer en eventuellt kortare utbetalningstid för din tjänstepension, om du har en sådan.

– Många lockas av att beloppet blir lite större per månad om man väljer att utbetalningarna ska ta slut redan efter fem eller tio år, men de där åren går fortare än du tror och sen är pensionspengarna slut. Och även efter 75 eller 80 har man ju utgifter, redogör han för.

Staffan Ström. Pressbild/Fotograf Evelina Carborn

"Akta dig också för att ha pensionspengarna där"

Numera är det dessutom möjligt att både pausa och förlänga utbetalningstid, något som tidigare inte var möjligt. Så deppa inte ihop om du valt en kortare period och nu vill ändra. Det är fullt möjligt sedan den 1 januari 2025.

– Akta dig också för att ha pensionspengarna där de slutar växa. Det låter kanske konstigt, men om du är någonstans mellan 60 och 70 när du funderar på att gå i pension kommer du förmodligen att leva i minst 20 år till. Att då ta ut alla pengar och placera dem på ett bankkonto betyder att de i stort sett slutar växa. Om du har dina pensionspengar i det som heter traditionell försäkring ordnar pensionsbolaget det där åt dig, säger han och tillägger:

– Men om du har fondförsäkring eller sparar privat behöver du själv välja risknivå under utbetalningstiden.

"Fällorna" som inte kopplas till dina pensionspengar

Enligt Ström är det sista tipset kopplat till livet och relationer, snarare än pengar och pension. Många längtar nämligen efter den frihet som pensionen innebär, men upplever efter en tid att en tomhet uppstår när jobbarkompisarna inte längre väntar på en och när telefonen tystnar, menar han.