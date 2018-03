Weidmo Uvell: Mediebolagen ägnar sig åt hyckleri – lurar väljarna

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Någon måste säga det högt. Vilket episkt hyckleri mediebolagen just nu ägnar sig åt. I svallvågorna av Cambridge Analytica-skandalen, där ett bolag lyckades lura till sig information om 50 miljoner Facebook-användare och sedan sälja kampanjer till Trump, ser nu media sin chans att få politikernas öra om reglering.

Svenska Dagbladet gick så långt i helgen att de i en slags novell utmålade Sverige som ett land där demokratin var borta. Om sju år. En dystopisk framtidsvision tänkt att locka valfokuserade politiker att plocka poäng genom att reglera.

Det mediebolagen inte berättar för dig som läsare är att de själva håller på med storskalig informationsinsamling om just dig och dina preferenser. För att tjäna pengar. Nu har jag inga problem med att privata företag vill tjäna pengar men när de utmålar sig själva som enbart altruistiskt måna om demokratin blir jag irriterad. Det är att lura väljarna.

Algoritmer styr sedan länge många online-tidningars innehåll delvis och via alla de appar som finns, har möjligheterna att samla information och bygga databaser ökat markant. Schibsteds största varumärken i Sverige är Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Omni. Samtliga använder inloggningstjänsten SPiD.

I användarvillkoren står klart och tydligt att du, genom att logga in, accepterar samtliga användarvillkor inklusive personuppgiftspolicyn. Då godkänner du med ett klick att Schibsted samlar in följande info om dig: ålder, bostadsort, kön, adress, IP-nummer etc. När du sedan surfar, oavsett var du loggat in på via dit SPiD-konto, samlar sedan Schibsted in information om vilka tjänster du använder, vilka webbplatser du besöker som inloggad och hur du beter dig. När du använder appen kan även Schibsted registrera löpande information om var du geografiskt befinner dig.

”Uppgifterna används för att kunna ge dig platsanpassad information och marknadsföring. Informationen kan också komma att användas i utvecklingen av nya produkter och tjänster och för att ge dig anpassat innehåll såsom artiklar och annonser som är relevanta för dig.”

Men detta räcker inte. De samlar också in information om dig från andra källor. Till exempel kan en av deras kunder som annonserar ge Schibsted information om dig om vad som hände efter att du klickat på en annons.

”Leverantörer av profileringsinformation kan förse oss med sannolikhetsbaserad information om din demografiska profil (som utbildningsnivå eller storlek på hushåll).” Konstruktion av via kända och okända data bygga sannolikhetsbaserade, detaljerade profiler om personer är exakt det Cambridge Analytica gjorde.

Du godkänner också att företaget lämnar ut alla uppgifter inte bara till bolag inom koncernen utan också till samarbetspartners för att de ska kunna anpassa sin marknadsföring. Det vill säga skräddarsy budskap till dig.

I varje val annonserar alla partier och olika lobbyist-organisationer. Bonnier och Schibsted är inte bara största mottagare av dessa annonsbudgetar utan dessutom mest pådrivande i den pågående kampanjen mot Google och Facebook. Som de anklagar för att via just skräddarsydda budskap bygga filterbubblor (som inte existerar).

På vilket sätt menar dessa bolag att deras insamlande av information inte är ett hot mot demokratin men alla andras är? Och hur garanterar de att de profiler de bygger om oss mediekonsumenter inte används för att påverka val, när just partier och lobby-organisationer är några av de stora kunderna ett valår?

Jag skulle gärna vilja veta.

Rebecca Weidmo Uvell,

Borgerlig opinionsbildare och mediedebattör