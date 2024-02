Undvik bedrägerier – så kan du ta bort dina uppgifter från internet

Allt fler drabbas av bedragare som ringer eller hör av sig på andra sätt. Det finns sätt att begränsa deras möjligheter att nå fram till dig – exempelvis genom att ta bort dina uppgifter på internet.

Bedrägeriförsöken ökar – så kan de skydda dig

För att minska risken för att bedragare ringer kan man till att börja med göra sitt telefonnummer hemligt. För att göra detta behöver man ringa sin teleoperatör via kundtjänst och be om hemligt nummer, enligt Aftonbladet.

Efter detta steg kommer telefonnumret att göras hemligt på alla hemsidor.

Så tar du bort dina uppgifter från Mrkoll

För att få bort dina uppgifter från Mrkoll behöver du gå in på hemsidan och gå till fliken "Om". Därefter går du in på fliken "Andra uppgifter". Genom att logga in med BankID kan du sedan ta bort telefonnummer och adress.

Telefonnumret döljs då permanent men adressen kommer tillbaka efter 30 dagar. Om du vill att adressen ska vara fortsatt dold måste du därför logga in igen efter 30 dagar för att dölja den.

Postnummer och ort går inte att ta bort från Mrkoll.

Så tar du bort dina uppgifter från Eniro och Hitta

För att ta bort uppgifterna från Eniro går du in på fliken "Person" och loggar in med BankID. Då kan du ta bort telefonnummer och adress.

För hitta.se går man gå in på fliken "Kontakta oss" och klicka in dig på "Ta bort kontaktsida". Därefter kan du ta bort ditt telefonnummer och din adress, vilket även Aftonbladet har skrivit om.

