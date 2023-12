Läkaren slår hål på myterna om vinterkräksjuka – så skyddar du dig bäst

Vintern är här och som ett brev på posten följer årets stora smittotid med, då tusentals drabbas av den återkommande vinterkräksjukan.

Sjukdomen orsakas av calicivirus och bara under vintersäsongen 2022/2023 redovisade Folkhälsomyndigheten att 15 procent av alla prover som analyserades var positiva, vilket motsvarar över 5 000 personer. Utöver det finns också ett stort mörkertal då många inte testar sig för smittan.

Hur skyddar man sig mot vinterkräksjuka?

Viruset är väldigt smittsamt och påverkas ännu mer av att många väljer att umgås inomhus under vinterhalvåret vilket resulterar i att smittan ökar just under vintern. Men hur gör man för att undvika att smittas?

Enligt Lars Lindstedt, medicinskt ansvarig läkare hos Doktor24 finns det flera saker du måste tänka på för att minimera risken att insjukna.

– God hygien och handtvätt är väldigt viktigt. Särskilt efter toalettbesök och om man hanterar mat, säger han till Nyheter24 och fortsätter:

– Till skillnad från de flesta bakterier som orsakar magsjuka är calicivirus även en droppsmitta och mycket smittsam från person till person.



Myter om vinterkräksjuka – vad stämmer?

Vilka myter finns det kring viruset som inte stämmer?



Sajten Doktor24 har på sin hemsida redogjort för vad det är som faktiskt stämmer när det kommer till viruset och vilka påståenden som är just myter.

1. Skyddar handsprit mot vinterkräksjuka?

Nej. En vanlig uppfattning är att handsprit håller viruset borta, men så är inte fallet. Det kan vara ett bra komplement men att tvätta händerna med tvål och vatten skyddar bättre.

– Calicivirus är inte känsligt för handsprit utan tvål och vatten är bättre. Ingen som har symtom på sjukdom bör hantera mat. Att hantera mat korrekt är viktigt, särskilt om den sparas eller värms upp på nytt. När det gäller vissa andra bakterier är det viktigt att till exempel kyckling och fläskkött alltid värms till en temperatur över 70 grader, förklarar Lars Lindstedt.



2. Skyddar vitpepparkorn mot vinterkräksjuka?

Nej. Det finns inga vetenskapliga belägg för att vitpeppar skyddar mot viruset.

3. Är man immun om man smittas en gång?

Nej. Du kan få ett kortvarigt skydd efter infektionen men då det finns olika varianter av vinterkräksjuka kan du drabbas flera gånger. Så även under en och samma säsong.

4. Kan man bara få vinterkräksjuka på vintern?

Nej. Risken att smittas ökar på vintern eftersom man oftare umgås inomhus, men du kan även bli smittad under sommaren.

5. Är vissa personer automatiskt immuna mot vinterkräksjuka?

Ja. Omkring 20 procent av Sveriges befolkning har ett genetiskt skydd mot vinterkräksjuka.

