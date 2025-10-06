Nyheter24
Då är det fel på ölen – tre smaker att se upp för

Publicerad: 6 okt. 2025, kl. 06:32
Öl, popcorn och fudge.
Såhär känner du igen dålig kvalitet på öl. Foto: Johan Nilsson/TT & Janerik Henriksson/TT & Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix

Öl med ovanliga smaker har blivit vanligare, men det är viktigt att känna igen tecken på dålig kvalitet. Här är några smaker att hålla koll på.

Linnéa Svensk
Linnéa Svensk,
Reporter

Alkohol, Bryggeri, Bakterie

En ny trendvåg av smaksatt öl har svept in över Sverige och på Systembolagets hyllor kan man nu hitta öl med allt från cocktailsmak till smak av jordgubbstårta. 

De nya smakupplevelserna lockar många men det finns också vissa varningstecken att hålla koll på när du utforskar dem. 

Öl är känsligt för fler faktorer än du tror 

DN:s Sanna Lindberg förklarar i en artikel att öl är särskilt känsligt för faktorer som luft, ljus, värme, smuts och tid. Även om ölet bryggs på rätt sätt kan det förlora sin kvalitet om det utsätts för dessa faktorer.

Därför är det viktigt att inte bara titta på etiketten utan också tänka på hur ölet smakar. Lindberg varnar särskilt för tre smaker som kan indikera på att ölet inte är i bästa skick: smörkola, gröna äpplen och burkmajs. 

Smörkola och popcorn – bakterier på vift 

Om ölet har en tydlig smak av smörkola eller popcorn kan det tyda på att slangarna till fatserveringen innehåller bakterier eller inte har rengjorts ordentligt. 

Gröna äpplen och burkmajs är smaker som ofta kopplas till fel i bryggningsprocessen. Om dessa smaker dyker upp kan det vara ett tecken på att ölet inte har bryggts korrekt, vilket påverkar både smaken och kvaliteten negativt.

