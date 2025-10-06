Nyheter24
Listeria

Skydda dig från listeria – maten du ska vara försiktig med

Publicerad: 6 okt. 2025, kl. 08:34
Experten uppmärksammar om livsmedel att ha extra koll på i ditt kylskåp.
Experten uppmärksammar om livsmedel att ha extra koll på i ditt kylskåp. Foto: Veronica Johansson/SvD/TT & Jennifer Oosthuizen/CDC & Stina Stjernkvist/TT

Efter det uppmärksammade listerautbrottet varnar nu experter för att vissa livsmedel kan innebära en särskild risk. Här är livsmedel du bör hålla extra koll på i kylskåpet.

Linnéa Svensk
Linnéa Svensk,
Reporter

Ämnen:

Listeria, Livsmedel, Bakterie

Efter listeriautbrottet på lyxrestaurangen Coco & Carmen i Stockholm pågår nu en utredning om smittspridningen. Det var mellan den 23 och 27 september som man misstänker att den livsmedelsburna bakterien kan ha nått restaurangen. 

Hittills har över 80 personer anmält matförgiftning efter sitt restaurangbesök och enligt uppgifter från SVT vårdas ett 15–tal personer för misstänkt listeria.

Enligt Livsmedelsverket varierar symtomen vid listeriainfektion beroende på vem som drabbas. Friska personer blir sällan sjuka, medan äldre, gravida och personer med nedsatt immunförsvar kan drabbas allvarligt. 

LÄS MER: Tio med bekräftad listeria – har ätit på Coco & Carmen

Experten: Vissa livsmedel utgör särskild risk

Vissa livsmedel löper större risk att innehålla listeria. Wilhelm Tham, professor i livsmedelsmikrobiologi, förklarar i en intervju med TV4 att vakuumförpackade livsmedel som gravad lax, opastöriserat ost och skivade charkprodukter innebär en större risk.

Även kalla köttbullar och andra halvfabrikat som inte värms upp igen efter tillagning kan vara riskfyllda. 

– Anledningen till att det är en riskprodukt är ju då dels att den värmebehandlas inte och sen packas den in i vakuumförpackning och förvaras i kyla. Listerian kan då tillväxa i vakuum och kyla. Den behöver inte så mycket syre, säger Tham.

LÄS MER: Så farligt är listeria egentligen – läkaren förklarar

Så dödar du listeriabakterierna 

För att minska risken för smitta bör maten upphettas till minst 70 grader. Listeria dör vid denna temperatur. 

– Det är med värme som vi dödar listeriabakterien. Steka om köttbullar och undvika att äta dem kalla är ett exempel, säger Tham. 

LÄS MER: Kasai-restaurang i konkurs – hade miljonskulder

Kommentarer

