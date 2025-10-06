Nyheter24
Rädda dina muskler som senior – här är maten du ska äta

Publicerad: 6 okt. 2025, kl. 07:29
En äldre man som äter soppa och ett ägg.
Livsmedelsverket kommer med råd till äldre. Foto: Fredrik Sandberg / TT & Janerik Henriksson / TT

Livsmedelsverket uppmanar nu äldre att prioritera ett särskilt näringsämne och rekommenderar att de bör äta upp till 40 procent mer av det än unga vuxna.

Linnéa Svensk
Linnéa Svensk,
Reporter

I en undersökning från Livsmedelsverket, som nyligen genomfördes med 1 000 deltagare i åldern 65 till 89 år, framgick det att många äldre har koll på vad som är bra att äta. Däremot var kunskapen om de specifika behoven för äldre begränsad. 

Enligt Livsmedelsverket bör äldre äta upp till 40 procent mer protein än yngre vuxna för att behålla en god hälsa och muskelstyrka. 

I en intervju med Nyheter24 fortsätter Tommy Cederholm, professor emeritus i klinisk nutrition vid Uppsala universitet, att berätta om varför protein är viktigt.

– Protein är särskilt viktigt för äldre, eftersom musklerna består av protein. När vi åldras förlorar vi muskelmassa, bland annat på grund av att vi rör oss mindre, att inflammationen i kroppen ökar och att kroppens förmåga att bygga muskler minskar, säger Tommy Cederholm.

Att äta tillräckligt med protein hjälper inte bara till att bevara muskelmassan, utan också till att bibehålla muskelkraften. Det är en viktig del för att klara vardagliga aktiviteter för äldre, som att gå i trappor eller att kunna resa sig från en stol. 

Expertens tips: Ät fisk och undvik smör

Det finns många bra källor till protein, förklarar Cederholm. Exempelvis nötter, frön, baljväxter, spannmål, fisk, kyckling, ägg, mejeriprodukter och kött. 

– Animaliskt protein innehåller ofta mer av de livsnödvändiga aminosyror kroppen inte kan bilda själv, men de flesta vegetabiliska proteiner räcker också, säger han.

Något man bör undvika är smör och att äta fisk mindre än tre gånger i veckan. Ljust kött från fågel är något att föredra framför nöt och gris, förklarar Cederholm.

Balanserad kost är avgörande

Men även om protein är viktigt vill Cederholm betona att äldre behöver prioritera alla näringsämnen. 

– För äldre är det viktigt att maten inte bara ger energi, utan också att den innehåller alla näringsämnen som behövs för att bibehålla hälsan och förebygga sjukdomar, säger han.

