Därför hittar du inga kantareller – felet många gör

Många menar att det är ett svampår, trots det kan det eka tomt i skogarna. Här får du veta varför du inte hittar svamp och misstaget många gör när de letar svamp.

Det är just nu svampsäsong och med tanke på vädret, som bjudit på både regn och sol, borde det inte vara svårt att hitta kantareller för den som ger sig ut i skog och mark.

Trots det är det många som får gå hem tomhänta i från sin svamputflykt.

Därför hittar du inga kantareller

Anders Dahlberg, professor i mykologi vid SLU, berättar för SVT Nyheter varför alla inte hittar kantareller i skogen.

Svampindividerna växer på marken, ofta några kvadratmeter under jord, och kommer upp snabbare när det regnat mycket.

– Mycelet som finns under jorden är mångårigt, om det regnar mycket så bildas fruktkroppar som vi kan hitta. Det är därför det finns svampställen. Kantarellindividerna är ofta några kvadratmeter under jord och de kan faktiskt vara äldre eller lika gamla som träden bredvid, säger han till SVT.

Om det varit en torr sommar kan det därför dröja längre innan kantarellerna tittar fram. Det är även därför utbudet på svamp skiljer sig åt från gång till gång på ens svampställe. Och andra sidan innebär en torr sommar att svampsäsongen sträcker sig längre in på hösten.

Misstaget många gör när de ska plocka svamp

Enligt svampkonsulten Majken Ekstrand tar svampen ett par veckor på sig att komma upp så den syns från att det regnat. De villl ha växlande regn och sol för att trivas. Ett fel många gör är att de ger sig ut för tidigt till sitt svampställe och tror att de ska se kantareller direkt.