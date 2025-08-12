Nyheter24
Annons
Livsstil /Kantareller

Därför hittar du inga kantareller – felet många gör

Publicerad: 12 aug. 2025, kl. 05:30
Bilder på kantareller.
Därför hittar du inga kantareller – felet många gör. Foto: Johan Nilsson/TT/Martina Holmberg/TT

Många menar att det är ett svampår, trots det kan det eka tomt i skogarna. Här får du veta varför du inte hittar svamp och misstaget många gör när de letar svamp.

Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Ämnen:

Kantareller, Svamp, Skogen

Det är just nu svampsäsong och med tanke på vädret, som bjudit på både regn och sol, borde det inte vara svårt att hitta kantareller för den som ger sig ut i skog och mark.

Trots det är det många som får gå hem tomhänta i från sin svamputflykt.

LÄS MER: Kan man odla egna kantareller? Experten svarar

Därför hittar du inga kantareller

Anders Dahlberg, professor i mykologi vid SLU, berättar för SVT Nyheter varför alla inte hittar kantareller i skogen.

Annons

Svampindividerna växer på marken, ofta några kvadratmeter under jord, och kommer upp snabbare när det regnat mycket.

– Mycelet som finns under jorden är mångårigt, om det regnar mycket så bildas fruktkroppar som vi kan hitta. Det är därför det finns svampställen. Kantarellindividerna är ofta några kvadratmeter under jord och de kan faktiskt vara äldre eller lika gamla som träden bredvid, säger han till SVT.

Om det varit en torr sommar kan det därför dröja längre innan kantarellerna tittar fram. Det är även därför utbudet på svamp skiljer sig åt från gång till gång på ens svampställe. Och andra sidan innebär en torr sommar att svampsäsongen sträcker sig längre in på hösten.

LÄS MER: Så ser du skillnad på kantarell och trattkantarell

Misstaget många gör när de ska plocka svamp

Enligt svampkonsulten Majken Ekstrand tar svampen ett par veckor på sig att komma upp så den syns från att det regnat. De villl ha växlande regn och sol för att trivas. Ett fel många gör är att de ger sig ut för tidigt till sitt svampställe och tror att de ska se kantareller direkt.

– Det kan nog vara värt att gå ut lite då och då och kika på sina ställen tror jag, säger Majken Ekstrand till SVT.

LÄS MER: Bästa sättet att rensa kantareller – enligt svampexperten

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
05:30
Livsstil

Därför hittar du inga kantareller – felet många gör

Söndag
07:30
Livsstil
/ Resa

SAS-flygvärdinna slår larm: Ni måste sluta med detta – genast

Lördag
11:30
Nyheter
/ Inrikes

Nya regler för vissa båtar – berörs du?

Torsdag
20:00
Nyheter
/ Utrikes

Böter på 2 380 000 kronor – efter ett "oskyldigt" skämt

Torsdag
14:00
Nyheter
/ Inrikes

Djurägare varnas: Medicinen kan leda till döden

Onsdag
15:00
Nyheter
/ Inrikes

Läkemedel ändras – börjar smaka vanilj och tonfisk

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons