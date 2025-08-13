Nyheter24
Livsstil /Orm

Så "ormsäkrar" du trädgården – misstagen kan locka in djuren

Publicerad: 13 aug. 2025, kl. 14:30
Huggorm och en villaträdgård
Man kan göra trädgården mindre attraktiv för ormar. Foto: Cornelius Poppe/NTB/TT och NTB/TT

Är du orolig för att en orm ska göra ovälkommet besök i din trädgård? Då finns det faktiskt vissa saker du kan göra för att din tomt ska bli mer orm-ovänlig, enligt Naturvårdsverket.

Julia Zabielski
Julia Zabielski,
Redaktör

Ämnen:

Orm, Trädgård

Vissa har dem som husdjur, andra har dem som föremål för en faktisk fobi. Vi pratar förstås om ormar – som när solen skiner tenderar att slingra ut ur sina gömställen. 

Bland svenska ormar är det, enligt Naturvårdsverket, bara huggormen som är giftig.

"Men den går aldrig till anfall och biter inte om man inte trampar nästan rätt på den", skriver myndigheten på den egna webbsidan och konstaterar vidare att huggormen, precis som övriga ormar, är fridlysta i Sverige. 

"Det innebär att det är förbjudet att döda, skada eller fånga ormar och deras ägg och ungar", fortsätter de. 

Foto: Jan Collsiöö/TT

Det gäller om du hittar orm på din tomt

Men det finns faktiskt undantag i förbudet: Om du hittar ormen på din tomt.

"Då får du fånga in och flytta den. Endast om detta inte är möjligt, och ingen annan lösning finns, får du döda huggormen", skriver Naturvårdsverket. 

Den som fångar en huggorm, som funnits på den egna tomten, bör placera ut ormen på en lämplig plats några kilometer bort. Är man osäker på hur man ska hantera ormen bör man kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddskontor, vilka kan hänvisa en vidare till någon med kompetens på området.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Så gör du tomten "orm-ovänlig"

Men det bästa av allt är kanske att jobba förebyggande – så att din tomt inte är attraktiv för ormar från första början. 

Naturvårdsverket listar fem åtgärder du kan vidta för att göra din trädgård "orm-ovänlig":

  • Rensa bort eventuella rishögar
  • Placera finmaskigt nät vid hål på husgrunder
  • Kontrollera nät vid källarventiler
  • Se till att gräset ät kortklippt
  • Ta bort eventuella lövhögar eller komposter som ligger intill hus 

