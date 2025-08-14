Nyheter24
Annons
Livsstil

Dolda funktionen på tvättmaskinen – få känner till den

Publicerad: 14 aug. 2025, kl. 05:30
Genrebilder. Foto: Jessica Gow/TT & Helena Landstedt/TT

På de flesta tvättmaskiner finns en dold funktion som inte många känner till.

Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

De flesta moderna tvättmaskiner har i dag en inbyggd funktion som många inte känner till, men som experter rekommenderar att man använder minst en gång i månaden. 

LÄS MER: De uppmanas att hålla alla fönster stängda – från och med nu

Dolda programmet på tvättmaskinen – så använder du det

Funktionen, som är ett rengöringsprogram, används bland annat för att undvika dålig lukt i kläderna, samtidigt som den minskar slitage på maskinen. Teknikexperter menar att man bör använda programmet ungefär en gång i månaden för att hålla tvättmaskinen ren, och säkerställa att den håller i många år, skriver Teksiden

På många maskiner sätter man igång programmet genom att hålla in knapparna "Intensivtvätt" och "Lättstrykt" samtidigt i två eller tre sekunder, därefter hörs en signal, då ska man trycka på startknappen. 

Annons

När programmet är igång så rensas maskinen på mögel, smuts och tvättmedelsrester från tidigare tvättar. 

LÄS MER: Därför hittar du inga kantareller – felet många gör

Så håller du din maskin ren 

För den som inte har funktionen på sin tvättmaskin finns det andra saker man kan göra för att hålla maskinen ren och fri från mögel. Bland annat kan man vara noga med att torka av trumman och gummilisten efter varje tvätt, och rengöra filtret och avloppsslangen regelbundet. 

LÄS MER: Gekås Ullared slår rekord – här är varan alla köper

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
05:30
Livsstil

Dolda funktionen på tvättmaskinen – få känner till den

Igår
14:30
Livsstil

Så "ormsäkrar" du trädgården – misstagen kan locka in djuren

Tisdag
05:30
Livsstil

Därför hittar du inga kantareller – felet många gör

Söndag
07:30
Livsstil
/ Resa

SAS-flygvärdinna slår larm: Ni måste sluta med detta – genast

Lördag
11:30
Nyheter
/ Inrikes

Nya regler för vissa båtar – berörs du?

Torsdag
20:00
Nyheter
/ Utrikes

Böter på 2 380 000 kronor – efter ett "oskyldigt" skämt

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons