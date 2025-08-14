Dolda funktionen på tvättmaskinen – få känner till den

På de flesta tvättmaskiner finns en dold funktion som inte många känner till.

De flesta moderna tvättmaskiner har i dag en inbyggd funktion som många inte känner till, men som experter rekommenderar att man använder minst en gång i månaden.

Dolda programmet på tvättmaskinen – så använder du det

Funktionen, som är ett rengöringsprogram, används bland annat för att undvika dålig lukt i kläderna, samtidigt som den minskar slitage på maskinen. Teknikexperter menar att man bör använda programmet ungefär en gång i månaden för att hålla tvättmaskinen ren, och säkerställa att den håller i många år, skriver Teksiden.

På många maskiner sätter man igång programmet genom att hålla in knapparna "Intensivtvätt" och "Lättstrykt" samtidigt i två eller tre sekunder, därefter hörs en signal, då ska man trycka på startknappen.

När programmet är igång så rensas maskinen på mögel, smuts och tvättmedelsrester från tidigare tvättar.

Så håller du din maskin ren