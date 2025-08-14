Dolda funktionen på tvättmaskinen – få känner till den

De flesta moderna tvättmaskiner har i dag en inbyggd funktion som många inte känner till, men som experter rekommenderar att man använder minst en gång i månaden.
Dolda programmet på tvättmaskinen – så använder du det
Funktionen, som är ett rengöringsprogram, används bland annat för att undvika dålig lukt i kläderna, samtidigt som den minskar slitage på maskinen. Teknikexperter menar att man bör använda programmet ungefär en gång i månaden för att hålla tvättmaskinen ren, och säkerställa att den håller i många år, skriver Teksiden.
På många maskiner sätter man igång programmet genom att hålla in knapparna "Intensivtvätt" och "Lättstrykt" samtidigt i två eller tre sekunder, därefter hörs en signal, då ska man trycka på startknappen.
När programmet är igång så rensas maskinen på mögel, smuts och tvättmedelsrester från tidigare tvättar.
Så håller du din maskin ren
För den som inte har funktionen på sin tvättmaskin finns det andra saker man kan göra för att hålla maskinen ren och fri från mögel. Bland annat kan man vara noga med att torka av trumman och gummilisten efter varje tvätt, och rengöra filtret och avloppsslangen regelbundet.