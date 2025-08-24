När ska man ta ledigt julen 2025? Nyheter24 reder ut när de röda dagarna infaller och föreslår hur du kan ta ledigt för att maxa julledigheten.

Så fort sommarledigheten lider mot sitt slut är det många som börjar snegla på nästa stora långhelg. Och sådana är det faktiskt inte så många av under årets andra halva.

Faktum är att den enda röda dagen under hösten är Alla helgons dag, som alltid infaller på en lördag. Det blir därmed ingen extra ledig dag då.

Foto: Christine Olsson/TT

Jobb- och skoltrötta får istället vänta fram till jul, men som bekant kan det, år från år, skilja sig åt när de röda dagarna kring jul infaller och därmed också hur många semesterdagar man behöver ta ut för att få långledigt.

Nyheter24 hjälper dig på traven och listar de datum då de röda dagarna infaller 2025 och vilka dagar du med fördel kan ta ledigt för att maxa julens ledighet.

Annons

Röda dagar julen 2025 – dessa datum är du ledig

Varken julafton eller nyårsafton är röda dagar, men på många arbetsplatser är folk lediga under dessa dagar. Bägge högtidsdagar ingår därför i listan nedan:

Onsdag 24 december: Julafton (Många är lediga)

Julafton (Många är lediga) Torsdag 25 december: Juldagen (Röd dag)

Juldagen (Röd dag) Fredag 26 december: Annandag jul (Röd dag)

Annandag jul (Röd dag) Onsdag 31 december: Nyårsafton (Många är lediga)

Nyårsafton (Många är lediga) Torsdag 1 januari: Nyårsdagen (Röd dag)

Nyårsdagen (Röd dag) Tisdag 6 januari: Trettondedag jul (Röd dag)

Foto: Christine Olsson/TT

Annons

När ska man ta ledigt julen 2025? Maxa semestern

Är det dags att ansöka om semester inför julen? Då ska du välja dina lediga dagar med omsorg.

Nedan hittar du flera olika alternativ på hur du kan fördela dina semesterdagar kring julen 2025, beroende på hur många du har att röra dig med: