Röda dagar julen 2025: Maxa semestern – då ska du ta ledigt

Publicerad: 24 aug. 2025, kl. 16:30
Paket under en julgran och en almanacka
När ska man ta ledigt julen 2025? Foto: Christine Olsson/TT och Maja Suslin/TT

När ska man ta ledigt julen 2025? Nyheter24 reder ut när de röda dagarna infaller och föreslår hur du kan ta ledigt för att maxa julledigheten.

Julia Zabielski
Julia Zabielski,
Redaktör

Jul, Semester

Så fort sommarledigheten lider mot sitt slut är det många som börjar snegla på nästa stora långhelg. Och sådana är det faktiskt inte så många av under årets andra halva. 

Faktum är att den enda röda dagen under hösten är Alla helgons dag, som alltid infaller på en lördag. Det blir därmed ingen extra ledig dag då.

Foto: Christine Olsson/TT

Jobb- och skoltrötta får istället vänta fram till jul, men som bekant kan det, år från år, skilja sig åt när de röda dagarna kring jul infaller och därmed också hur många semesterdagar man behöver ta ut för att få långledigt.

Nyheter24 hjälper dig på traven och listar de datum då de röda dagarna infaller 2025 och vilka dagar du med fördel kan ta ledigt för att maxa julens ledighet. 

Röda dagar julen 2025 – dessa datum är du ledig

Varken julafton eller nyårsafton är röda dagar, men på många arbetsplatser är folk lediga under dessa dagar. Bägge högtidsdagar ingår därför i listan nedan:

  • Onsdag 24 december: Julafton (Många är lediga)
  • Torsdag 25 december: Juldagen (Röd dag)
  • Fredag 26 december: Annandag jul (Röd dag)
  • Onsdag 31 december: Nyårsafton (Många är lediga)
  • Torsdag 1 januari: Nyårsdagen (Röd dag)
  • Tisdag 6 januari: Trettondedag jul (Röd dag)
Foto: Christine Olsson/TT
När ska man ta ledigt julen 2025? Maxa semestern

Är det dags att ansöka om semester inför julen? Då ska du välja dina lediga dagar med omsorg. 

Nedan hittar du flera olika alternativ på hur du kan fördela dina semesterdagar kring julen 2025, beroende på hur många du har att röra dig med:

  • Ta två semesterdagar – få nio dagars ledighet i sträck mellan 20 och 28 december: Om du tar ledigt den 22 och 23 december kommer du att få nio dagars sammanhängande ledighet, förutsatt att du är ledig den 24 december. I detta exempel är helgen innan och under julveckan inräknade. 
  • Ta fyra semesterdagar – få 13 dagars ledighet i sträck mellan 20 december och 1 januari 2026: Om du tar ledigt den 22, 23, 29 och 30 december kommer du att få 13 dagars sammanhängande ledighet, förutsatt att du är ledig på julafton och nyårsafton. I detta exempel är helgen innan och under julveckan inräknade. 
  • Ta fem semesterdagar – få 16 dagars ledighet i sträck mellan 20 december och 4 januari 2026: Om du tar ledigt 22, 23, 29 och 30 december samt 2 januari kommer du att få 16 dagars sammanhängande ledighet, förutsatt att du är ledig på julafton och nyårsafton. I detta exempel är helgen innan och under julveckan, samt helgen under nyårsveckan, inräknade. 
  • Ta sex semesterdagar – få 18 dagars ledighet i sträck mellan 20 december och 6 januari 2026: Om du tar ledigt 22, 23, 29 och 30 december samt 2 och 5 januari kommer du att få 18 dagars sammanhängande ledighet, förutsatt att du är ledig på julafton och nyårsafton. I detta exempel är helgen innan och under julveckan, samt helgen under nyårsveckan, inräknade. 
  • Ta nio semesterdagar – få 23 dagars ledighet i sträck mellan 20 december och 11 januari 2026: Om du tar ledigt 22, 23, 29 och 30 december samt 2, 5, 7, 8 och 9 januari kommer du att få 23 dagars sammanhängande ledighet, förutsatt att du är ledig på julafton och nyårsafton. I detta exempel är helgen innan och under julveckan, samt helgen under och efter nyårsveckan, inräknade. 

