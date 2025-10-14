Snart räcker det inte längre att packa spöt och ge sig ut på havet. EU inför nya regler för fritidsfiskare, men exakt vad som kommer att gälla i Sverige är ännu inte klart.

Att fiska för nöjes skull är en älskad hobby för många svenskar, från stilla abborrpimpling till kampen mot torsk eller lax. Men snart kan ett kast med spöt innebära mer än bara avkoppling. Nya EU-regler är på väg in och kan förändra hur fisket följs upp och kontrolleras.

Vad gäller egentligen?

Nya regler förelås – påverkar fritidsfiskare

Från och med den 10 januari 2026 träder nya EU-regler i kraft som kräver att fritidsfiskare i havet ska registrera sig och rapportera sina fångster. Syftet är att samla in mer data om hur stort fritidsfiskets genomslag faktiskt är, särskilt när det gäller känsliga arter som lax eller torsk.

Men för att reglerna ska börja gälla i Sverige krävs det först att det införs i svensk lag. I dag har ingen myndighet, varken Havs- och vattenmyndigheten (HaV) eller annan, fått ansvar för att hantera registreringen eller insamlingen av fångstdata. Därför väntas de nya kraven inte börja gälla i praktiken i Sverige januari 2026, enligt Hav och Vatten.

Foto: Adam Ihse/TT

Fiskeapp under utveckling – så funkar den

När Sverige väl är redo att tillämpa reglerna, kommer fritidsfiskare kunna registrera sig och rapportera sina fångster genom en app vid namn "RecFishing", som EU-kommissionen utvecklar. Appen ska bli tillgänglig på svenska och kommer fungera som ett digitalt verktyg för att hantera sin fångst.

Annons

För den som kanske fiskar torsk eller lax i Östersjön kommer det i framtiden bli ett krav att använda appen. Vilka arter som omfattas kan dock komma att ändras, beroende på nya beslut från EU-kommissionen eller svenska myndigheter, enligt HaV.

Förutom att privatpersoner påverkas av att räkna sin fångst, kommer även Sverige behöva samla in statistik på nationell nivå, enligt EU:s nya krav. Denna datainsamling ska ske med statistiskt godkända metoder och omfatta flera arter, för att få en bättre bild av hela påverkan som fritidsfisket har på havsmiljön.

Foto: Charlie Riedel/TT

Att tänka på