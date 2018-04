Den 9 september är det val, och en av de absolut viktigaste frågorna kommer bli invandringen. I en ny mätning från Expressen/Demoskop visade det sig till och med att invandring är den viktigaste frågan för väljarna.

Sen valet 2014 har prat om invandring och integration genomsyrat den politiska debatten, med en kulmen under flyktingkrisen 2015, då 162 877 personer sökte asyl i Sverige. Partierna tävlar med varandra om vem som kan lägga hårdaste förslagen och ha den tuffaste retoriken.

Men, vad är det vi pratar om egentligen? Hur stor invandring har Sverige idag?

Låg prognos

Ända sedan den stora flyktingvågen 2015 har antalet personer som söker asyl i Sverige gått stadigt neråt. 2016 var det knappt 29 000 som sökte asyl i Sverige, 2017 var det 25 666 stycken och 2018 räknar Migrationsverket med att siffran blir omkring 23 000.



Under de tre första månaderna av 2018 sökte ungefär 5 500 personer i asyl. Håller den utvecklingen i sig kommer det bli 22 000 asylsökande under 2018. Det blir i så fall den lägsta siffran sen 2006, då strax under 20 000 sökte asyl i Sverige.

Arbetskraftsinvandring

Men okej, hur är det med den andra invandringen då? Långt ifrån alla som kommer till Sverige är flyktingar eller asylsökande. Många kommer hit för att arbeta, för att de hittat kärleken här eller kanske till och med adopterats. Hur se de siffrorna ut?

De uppehållstillstånd som delas ut av arbetsskäl har legat stabilt på 25 000-30 000 om året, då är också anhöriga inräknade. 10-15 000 kommer till Sverige för att studera varje år.

Stor anhöriginvandring

En siffra som ökar när det gäller uppehållstillstånd är anhöriginvandringen. Där beviljades över 48 000 uppehållstillstånd förra året.

I februari släppte Migrationsverket sin prognos över 2018, och där beräknar man med att 56 000 anhöriginvandrare kommer att söka uppehållstillstånd under 2018. Det är en historiskt hög siffra.

Samtidigt beräknar man fatta knappt 30 000 beslut om återvandring och utvisning, varav 10 000 lär lämna landet självmant enligt Migrationsverket.

Uppehållstillstånden på historiskt höga nivåer

Även om antalet asylsökande sjunker är det fortfarande väldigt många som beviljas uppehållstillstånd i Sverige.

Det beror på att många fall tagit lång tid, och att många som kom hit för ett par år sen får sitt uppehållstillstånd först nu. 2016, året efter den stora flyktingkrisen, var därför ett rekordår, med 151 000 beviljade uppehållstillstånd.

2017 sjönk siffran till 135 000, vilket historiskt sätt är väldigt högt. Hittills i år har runt 30 000 uppehållstillstånd beviljats, vilket tyder på att det finns en nedåtgående trend när det gäller beviljade uppehållstillstånd.

