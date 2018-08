En tung skandal skakar just nu Moderaternas ungdomsförbund Muf.

Det var tidningen Dagens opinion som i början av förra veckan rapporterade att två Muf-toppar, Alice Sigfridsson och Villemo Klockars Belenos lämnar Muf efter att ledningen mörkat och tystat ner deras anklagelser om våldtäkt och våldtäktsförsök.

Nu skriver Dagens Opinion att ytterligare en kvinna lämnar Muf efter att förbundet tystat ner och förminskat hennes anklagelser om våldtäkt.

Den 30 juli avgick hela Muf Örebros disktriktsstyrelse protest mot förbundsledningen – och nu kommer nya anklagelser om den interna kulturen i Muf, som är Sveriges största politiska ungdomsförbund.

Alice Sigfridsson (Bild:Muf)

Dagens Nyheter intervjuar flera personer som pratar om sexuella övergrepp, mobbning och trakasserier inom förbundet.

Bland annat berättar för detta medlemmen Alva Orrenvade att det är vanligt att man hetsar minderåriga tjejer att dricka alkohol och att man "inte blir omtyckt" om man inte vill ha sex inom förbundet.

– Det var en kille som var med den helgen som var väldigt på mig. Han försökte få med mig hem till sin stuga och sin säng. När jag inte ville det blev han arg och förbannad och skrek och försökte följa med mig till min stuga istället. Jag vägrade, säger Alva Orrenvade i en intervju med DN.

I ett uttalande skriver ledningen med ordförande Benjamin Dousa i spetsen att beteendet som kommit fram av medlemmarnas berättelser är ”oacceptabelt”.

”Vi tar uppgifterna om att medlemmar upplever att det finns en tystnadskultur inom förbundet på största allvar. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med vår internkultur och skulle det komma till vår kännedom att medlemmar eller företrädare försöker tysta ner de som upplevt trakasserier eller blivit utsatt för övergrepp kommer vi att vidta disciplinära åtgärder”, skriver Muf i uttalandet.

En man i 25-årsåldern utreds nu av polis för våldtäkt.

Men trots de hårda orden framträdde Benjamin Dousa så sent som på bild tillsammans med den man i 25-årsåldern som just nu utreds av polis nu på våren – och mannen har dessutom varit med i kampanjmaterial så sent som i april – detta trots att Dousa känt till anklagelserna sen oktober förra året.







Men nu menar Benjamin Dousa att den bild Benjamin Dousa själv är med på är "ny information" för honom.

– Vi har brustit i vår uppföljning, bilden som du refererar till är ny information för mig som förbundet kommer att titta närmare på. Det ligger i förbundets intresse att eventuella övergrepp utreds och hanteras korrekt och vi tar detta på största allvar, säger Benjamin Dousa till Dagens Nyheter.