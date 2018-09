Expressen rapporterar om en bandupptagning, där en av Sverigedemokraternas toppar i Göteborg dödshotar sin kollega.

Så här lät SD-toppen Jörgen Fogelklous dödshot mot sin partikollega.

Det är Fogelklou som ringer upp partikollegan, som i sin tur svarar och säger att han inte vill prata med honom. På det svarade Fogelklou att "vad du än gör, ska jag tala om för dig, säger du en sak och jag kommer att slå ihjäl dig, vad du än gör".

Partikollegan svarar och menar att hot inte kommer gagna SD-toppen, och berättar senare under samtalet att han har samtalet inspelat och att han ska ta ärendet till styrelsen.

Varpå Fogelklou svarade "styrelsen? Jag är styrelsen, jag är styrelsen, jag är det högsta hönset!".

Partikollegan svarade:"Ja, just det. Jag glömde att du är the boss of Göteborg, ja just det, kommer jag ihåg. Vi får se vad riksdagssnubbarna säger om det. När jag ger dem mordhoten som jag har inspelat, så får vi se vad de säger om det då".

Polisanmäld

I en intervju med Expressen ska mannen Fogelklou hotat berättat att hotet var polisanmält, men att han senare dragit tillbaka anmälan då han inte vill skada partiet. Han berättade också att Fogelklou bett om ursäkt "bara för att han var tvungen".

– Det här har inget att göra med att det var en partikamrat. Det var en helt privat grej, säger Fogelklou till Expressen. Han fortsätter:



– Man säger saker som man inte menar. När man är förbannad kommer det en hel del ord ut. Tyvärr.

Inte första gången

Lokaltidningen Göteborgs-Posten publicerade ett inspelat telefonsamtal där Jörgen Fogelklou hotade att "skalla ner" en annan partikollega och "gräva ner honom i en jävla garderob" under Almedalsveckan 2015.

Problem i distriktet

Fogelklou leder SD Göteborg och det har under en lång tid varit problem. I en opinionsmätning från Sifo/GP ligger SD i kommunen på 9,9 procent, som är mycket lägre än vad SD ligger på riksnivå, skriver Expressen.

Det har varit mycket för distriktet, då bara tidigare i år uteslöts SD-kommunalrådet Lars Hansson ur partiet. Och tidigare ordförande för SD Göteborg, Mikael Jansson, hoppade av partiet tidigare, för att gå med i Alternativ för Sverige, skriver Expressen.

