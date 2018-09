SD-kandidater sprider rasism på nätet: ”Ut med packet”

Det har blåst rejält kring Sverigedemokraterna den senaste tiden. Under gårdagen kom det information om att SD-toppen Stefan Jakobsson ville rigga regeringskansliet för att gynna SD och nu kommer nästa dåliga nyhet för partiet. Flera SD-kandidater som ställer upp i kommunvalet sprider hat och rasism på nätet.

Det är Aftonbladet som har avslöjat att flera SD-kandidater sprider näthat på den högerextrema hemsidan Nordfront.

En av kandidaterna är Lennart Gherke (SD) som står som nummer 11 av 21 på SD:s valsedel i Järfälla. Gherke har dock inte helt rent mjöl i påsen utan har under en artikel på Nordfront skrivit vad han tycker att man ska göra med invandrare.

"Stänga alla dörrar och dra av alla Ak4:or vi har. Rensa FFS".

Kommentaren är skriven i slutet av mars förra året, men händelsen är inte den första. Tidigare har Gherke bland annat hängt ut en dömd mans fru och deras gemensamma barn med namn och telefonnummer i kommentarsfältet, rapporterar Aftonbladet.

"Ut med packet"

Lennart Gherke är inte ensam om att vara inne på Nordfront och kommentera hatiska budskap. Jari Ahonen (SD) som kandiderar till kommunfullmäktige i Hudiksvall har också spridit hat på Nordfront. Under en artikel som handlar om hur huliganer går runt och "spöar" kriminella invandrare i Stockholm skrev Ahonen följande:

”Ut med packet – keep up the good work”.

Aftonbladet har i efterhand kontaktat Ahonen som svarar svävande och kort på kommentarerna han har skrivit.

– Jag har ingen aning om varför jag skrev det faktiskt, säger Jari Ahonen till Aftonbladet.

När han får frågan om han sympatiserar med NMR så svarar han dock bestämt.

– Nej, absolut inte, säger Ahonen.

"Medborgargarde och träpåkar är vad som behövs"

Jimmy Peppas (SD), 77, som kandiderar till kommunfullmäktige i Katrineholm har även han varit aktiv på Nordfront. I slutet av mars 2016 så uppmanade han till ett beväpnat medborgargarde mot invandrare.

”Medborgargarde och träpåkar är vad som behövs! Annars kommer muhammedanerna att härja fritt så länge ingen reagerar och sätter dom handgripligen på plats!”.



Peppas som själv inte är född i Sverige utan kommer från Grekland har svarat på händelsen till Aftonbladet.

– Ja det kan det vara, men inte nödvändigtvis. Jag är också invandrare. Jag kommer från Grekland, jag vet vad det innebär. Man har inte bara rättigheter när man kommer, säger Peppas till Aftonbladet.



"Samordnad attack mot alla moskéer samtidigt"

SD-kandidaten Magnus Fahlström står på plats 9 av 11 på valsedeln till Älvsbyn. Men Fahlström tycks inte vilja uppmana till fred utan ser istället samordnade attacker mot moskéer som ett alternativ. I alla fall var det de han uppmanade till på Nordfront i mars förra året.

”Vad som behövs är en samordnad attack mot alla moskéer samtidigt. Samt att någon person eller personer med fingerfärdighet spårar och kartlägger muslimska brödrakapet. STOPPA denna maktfaktor”.

