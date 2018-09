Ny röstmiss i Skåne – riksdag- och landstingsröster förväxlades

Under gårdagen kom rapporter om att Valmyndigheten hade missat att det fattades ett resultat från ett valdistrikt i Ängelholm. Och på onsdagsmorgonen kom information om att ett valdistrikt i Höganäs har råkat rapportera in fel röster till myndigheten, rapporterar Dagens Nyheter.

Det är inte första gången det här valet som ett valdistrikt råkar rapportera in fel röster till Valmyndigheten. Tidigare i veckan var det ett distrikt i Västra Götaland som av misstag rapporterade in landstingsrösterna istället för riksdagsrösterna vilket förändrade mandatställningen mellan blocken. Ställningen är just nu 144-142, där de rödgröna har en marginell fördel.

Valdistriktet som det handlar om den här gången är "Höganäs NÖ - Väsby". Missen i Skåne ska bero på att man använde fel blankett när man rapporterade in siffrorna till Valmyndigheten under valnatten.

– Man redovisade in kommunalvalet på landstingsvalblanketten och landstingsvalet på riksdagsvalblanketten, säger Leif Nyberin till DN.

Det är fortfarande oklart om röstmissen har påverkat mandatfördelningen som den gjorde när man rapporterade in fel siffror från Västra Götaland. Det finns heller ingen bekräftelse om siffrorna som finns på Valmyndighetens hemsida är de uppdaterade siffrorna eller de felaktiga, rapporterar DN.

Valdistriktet har dock stora skillnader när det kommer till riksdags- och landstingsvalet i de siffror som finns på hemsidan nu. Där har Moderaterna 34,1 procent i den ena och 19,7 i den andra samtidigt som Sverigedemokraterna har 17,5 procent respektive 27,6, skriver DN.

Men misstaget är inte så problematiskt än så länge eftersom resultatet fortfarande är preliminärt och det slutgiltiga resultatet inte kommer förrän senare i veckan.

– Man ska ju komma ihåg att detta ändå handlar om ett preliminärt valresultat. Det slutliga görs av länsstyrelsen under veckan, säger Leif Nyberin på länsstyrelsen.

Nyheter24 har tidigare skrivit om att Alliansen kommer att försöka avsätta Stefan Löfven. Här kan du läsa om hur de kommer att försöka göra det.



Sveriges regering de kommande fyra åren är fortfarande inte spikad. Hur tycker du att den ska se ut? Svara här.