Nu avslöjas storbråket inom SD – hemlig inspelning läckt

Efter att ett hemligt telefonsamtal läckt avslöjar nu Expressen ett infekterat bråk inom Sverigedemokraterna.

I samtalet med en kollega riktar SD-riksdagsledamoten Mikael Strandman ord som ”psykopat”, ”galen” och ”helt rabiat” mot SD-riksdagskollegan Fredrik Lindahl.

Fredrik Lindahl, som samtalet handlar om, är distriktsordförande för SD i Stockholms län. Samtalet ska ha gjorts i våras, i samband med att partiet skulle spika sina listor inför valet.

Strandman ska då ha riktat svidande kritik och misstro mot Lindahl.



"Bunkern"

Enligt Expressen ska Mikael Strandman haft planer på att underminera Lindahls falang i partiet. En falang han reffererar till som "bunkern".

– Det är en cancersvulst som måste slås sönder, ska Strandman ha sagt om kollegans falang under telefonsamtalet.

Strandman ska ha haft som mål att få bort Lindahls falang från de lokala listorna. Detta eftersom de inte skulle kunna påverka riksdagslistan.



– Riksdagslistan kan vi inte göra nåt åt, det är upp till Jimmie och dem. Men eftersom bunkern står lågt i kurs hos partiledningen så tror jag att de inte kommer att få några positioner, hörs Strandman säga.

Strandman ska heller inte ha trott att Lindahl skulle komma in i riksdagen:

– Jag tror inte att de kommer in. Kommer de in blir vi av med dem från landstinget i vilket fall som helst. Men jag tror inte att de kommer in i riksdagen. Vem skulle vilja ha Fredrik där inne?



Artikeln uppdateras