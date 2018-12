Stefan Löfven om Centerpartiets beslut: "Måste kompromissa"

Under måndagen håller Socialdemokraternas Stefan Löfven en presskonferens för att ge svar på Annie Lööfs (C) uttalande från tidigare under dagen.

I sitt uttalande förklarade Annie Lööf att Centerpartiet bestämt sig för att rösta nej till Stefan Löfven som statsminister. Hon berättade även att C kommer att rösta på sin egen budget och sedan lägga ned sina röster.

Fokus på snabb regeringsbildning

I sin presskonferens säger Stefan Löfven att det är ett beslut som han respekterar.

– Centern har gett ett nej. Och det har jag all respekt för, säger han i presskonferensen.

Han förklarar också att fokus ligger på att bilda en regering så snabbt som möjligt. Något som han förklarar landar på att partierna måste kompromissa.

Han understryker även att Centern och Liberalerna tagit tydlig ställning emot Sverigedemokraterna, och därför tycker han att det är viktigt med samtal och förhandlingar mellan S, C och L.

– Ska vi kunna stå för den politik som förs måste vi kunna säga att det här är en kompromiss, men att det sammantaget är rätt steg i för Sverige. Det mest troliga alternativet är en regering som är beroende av krafter som är sprungna ur vit-makt-rörelsen, säger Löfven.



Stefan Löfven förklarar att han i varje läge kommer att förhandla för att främlingsfientliga partier inte ska komma till makten.



