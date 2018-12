Åkesson skolkar från viktiga omröstningen – åker till Thailand

Under onsdagen pågick budgetförhandlingarna och ännu ett försök att lösa någon slags regeringsbildning. Efter omröstningen stod det klart att Moderaterna och Kristdemokraternas budget vunnit. Det betyder att det är deras budget som kommer att bestämma Sveriges ekonomi nästa år, eller i alla fall åtminstone fram till sommaren.

Regeringsfrågan är ju fortfarande inte löst, och talmannen Andreas Norlén fortsätter att hålla informella samtal med de åtta riksdagspartiernas ledare.

Föräldraledighet för Åkesson

Men det var inte alla som var på plats vid omröstningen. Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson har istället valt att kassera in lite föräldraledighet. Men det blir inget hemmamys för familjen Åkesson.



Vad det blir istället? En resa till Thailand. Vilket även gjorde att Åkesson inte var närvarande vid dagens förhandlingar i riksdagen.

– Det handlar om ett löfte som han gett till sin son. Jimmie hade flest resdagar av alla partiledare och det mest intensiva turnéschemat under valrörelsen. Han hade därmed väldigt stor frånvaro från familjen och han lovade då sin son att han skulle vara med honom under hans födelsedag och att de skulle göra något tillsammans under den perioden. Han ville inte svika det löftet trots att processen med budget och annat har dragit ut på tiden, säger Mattias Karlsson, gruppledare för SD i riksdagen, rapporterar Expressen.



Frånvarande vid flera tillfällen

Det är inte bara under dagens omröstning som Åkesson inte varit närvarande, det är även under förhandlingar, möten och debatter.

Och om två dagar ska de även ske en omröstningen om Stefan Löfven ska bli statsminister, och inte heller då kommer SD-ledaren vara närvarande.



Men enligt Karlsson är Åkesson trygg med de övriga i partiorganisationen och skulle det uppstå ett akutläge så finns partiledaren tillgänglig från semestern.

– Han känner sig helt trygg med att vi övriga i partiorganisationen kan hantera alla eventualiteter i hans frånvaro och han finns också tillgänglig på distans om det skulle behövas, avslutar Mattias Karlsson.

