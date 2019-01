Talmannen Andreas Norlén skjuter upp statsministeromröstningen

Efter en lång dag kom så beskedet – talmannen Andreas Norlén har bestämt sig för att justera tidsplanen. Och bjuder in samtliga partiledare till en ny talmansrunda på onsdag. Något som bäddar för en statsministeromröstning nu på fredag.

Norlén började sin presskonferens med att prata om den bestämda tidsplanen som, om den skulle ha följts, hade inneburit att talmannen hade presenterat en statsministerkandidat under dagen.

– I planen ingick att det skulle äga rum en talmansrunda med samtliga partiledare idag den 14 januari. Och att jag skulle lägga fram en statsministerkandidat under eftermiddagen och att den kandidaten skulle prövas under onsdagen, berättade Andreas Norlén under sin presskonferens.

Men som vi vet så har det blåst upp till en rejäl storm efter överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet och Centerpartiet. Något som även talmannen tog upp under presskonferensen.

– Det här har resulterat i en överenskommelse mellan Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna som har godkänds av de fyra berörda partierna. Den här överenskommelsen är mellan dessa fyra partier, men för att Stefan Löfven ska kunna bli vald som statsminister som ett resultat av denna överenskommelse. Då förutsätts det även att han tolereras av Vänsterpartiet, säger Norlén under presskonferensen.



Och det är just därför talmannen nu har valt att justera tidsplanen för statsministeromröstningen.

"48 timmar"

– Flera partiledare har under dagens samtal bett om ytterligare tid, bland annat Stefan Löfven och Jonas Sjöstedt, sade talmannen Andreas Norlén.

Efter noga övervägande så beslutade sig Norlén för att ge de berörda partierna en förlängd tidsplan för att försöka lösa problemen sinsemellan.

– Jag ger berörda partier 48 timmar att lösa de här problemen, berättade Norlén.



Artikeln uppdateras...