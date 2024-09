Kändisviner, kändisviner och återigen kändisviner. När du kliver in på Systembolaget svärmar det med flaskor med kändisarnas ansikten. Och det står inte kvar på länge hyllorna. Kändisvinerna är en försäljningssuccé.



Professorn och författaren Leif GW Persson har länge dominerat den svenska kändisvinbranschen, med nästan 2,1 miljoner liter sålda viner under 2023. Andra svenska kändisar med viner är forna Idoljury-medlemmen Laila Bagge, artisten Måns Zelmerlöw, tv-profilen Ernst Kirchsteiger.

Kändisvinkungen Leif GW Persson. Foto: Maja Suslin/TT

Listan på kändisar med dryck till försäljning är lång: artisterna Miss Li, Lena Philipson och Jill Johnsson har säljer alla pressade druvor. Likaså Magnus Carlsson, Per Gessle, Carolina Gynning och deckarförfattaren Jens Lapidus.



Vinprovningen

I senaste avsnittet av podcasten Ingredienserna håller de en vinprovning tillsammans med prisade sommelier Niklas Ödman. Sex olika röda viner, alla från svenska kändisar blindtestar och betygsätts.

Alla viner bedömdes i skalan 1 till 5 i de olika kategorierna: Doft, smak och helhet. Totalt kunde ett vin få 60 poäng totalt av sammanställningen mellan de fyra medlemmarna i podcasten. De som bedömer vinerna tillsammans med sommeliern är kocken Mikael Einarsson, krögaren Jesper Kvarnefält och Philip De Giorgio, men hela vägen upp till toppbetyg hittade inte riktigt alla viner.

– När du har en vinprovning hemma tycker jag alltid att det ska testas blint (alltså att man inte vet hur flaskan ser ut och vad det är man dricker). Då är sinnet mer öppet. Annars blir det som vi inom branschen kallar: ”label on the table”. Då kanske man via fördomar bedömer vinet efter: landet, etiketten eller priset, innan man smakat, säger sommelier Niklas Ödman i podcasten.

Här är de vinerna podcasten testar. Foto: Ingredienserna



Här är det bästa och sämsta kändisvinet

Den forne Idoljurymedlemmen och radiopratare Laila Bagges röda vin Ruby Zin föll inte podcastens medlemmar alls i smaken. Ett vin som dock gjorde det var TV-profilen Ernst Krichsteigers röda från Italien, Ernst Utvalda från Toscana, det vinet sopade nämligen banan med sina motståndare och kammade hem första platsen.

– Jag kunde inte dricka det här, det här var verkligen ingenting för mig, säger krögaren Jesper Kvarnefält i podden Ingredienserna om Laila Bagges Ruby Zin.

Den folkkäre TV-profilen Ernst Kirchsteigers vin tydlig etta. Foto: Henrik Montgomery/TT

Här är hela listan och betyget

1. Ernst Kirchsteiger, Ernst Utvalda från Toscana. Betyg från podden: 37,5 av 60.

2. Jill Johnsson, Nashville Stories. 28 av 60.

3. Leif GW Persson, GW:s Röda. 25 av 60.

4. Lena Philipsson, Monastrell PH Style. 20,5 av 60.

5. Leif Mannerström, Leif Mannerström CdR. 20 av 60.

6. Laila Bagge, Ruby Zin. 17 av 60.

Här kan du lyssna på hela vinprovningen i podcasten "Ingredienserna"

Podcasten "Ingredienserna" släpper nytt avsnitt varje torsdag och du får inte bara vintips och ord om svenska kändisviner, utan också andra bra knep och knåp för att bli en bättre hemmakock. Dessutom berättar de vilka restauranger du borde äta när du är i olika städer.

