Basilikan som aldrig vissnar – knepen du måste kunna

Få örter är lika omtyckta som basilika – och det märks. Under 2024 såldes över fem miljoner krukor i Sverige, vilket gör den till en av våra mest köpta krydd växter , rapporterar Aftonbladet . Den passar perfekt i allt från caprese till pasta och pesto – men ändå vissnar den ofta redan efter några dagar på köksbänken.

Hur ska basilika förvaras?

Först och främst: basilika gillar värme. Örten är känslig för kyla, och redan vid temperaturer under 15 grader riskerar plantan att ta skada, skriver Aftonbladet. När du handlar, särskilt under kallare månader, är det därför viktigt att skydda krukan på vägen hem, och ta in plantan direkt om den stått utomhus.