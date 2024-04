Nu blir det enklare att ladda elbilen – tack vare ny lag

Att ladda sin elbil vid en snabbladdare man inte tidigare har besökt kan vara en både förbryllande och förargande upplevelse.

Allt som oftast måste man ladda ner en ny app, skriva in kortuppgifter och skapa ett nytt konto för att ens kunna använda laddaren. Dessutom skiljer priserna ofta vilt mellan olika laddare, eller till och med på samma laddare beroende på huruvida man råkar ha rätt avtal eller abonnemang.

Denna röra har vi på Nyheter24 ondgjort oss över tidigare.

Ny EU-lag ska lösa röran

Lördagen den 13 april trädde en ny EU-lag i kraft som i teorin ska lösa dessa problem, och göra det lättare att använda snabbladdarna.

Sedan dess är det nämligen krav på att alla nyinstallerade, publika snabbladdare ska erbjuda möjligheten att betala med kort. Laddoperatörerna får därmed inte längre kräva att bilförarna registrerar ett konto, laddar ner en app eller till och med förbetalar för sin laddning, på nyinstallerade laddare.

Kravet gäller inte de laddare som redan är installerade. Från den 1 januari 2027 måste samtliga snabbladdare i EU erbjuda kortbetalning oavsett när de installerades.

Kräver även tätare laddnätverk

I samma veva som kravet på kortbetalning inför EU även ett krav på hur tätt det ska finnas snabbladdare för elbilar och tyngre elfordon utmed särskilda utpekade rutter inom Europa.

I Sverige gäller det vägarna E6 från Malmö mot Oslo i Norge via Göteborg, E4 från Malmö till Luleå via Stockholm, E18 mellan Stockholm och Örebro, samt E10 från Luleå mot Narvik i Norge via Kiruna.

På dessa vägar ska det senast i slutet av 2025 finnas snabbladdare minst var sjätte mil, där varje station ska kunna leverera minst 150 kW per laddpunkt och 400 kW totalt.

Kraven på antalet laddpunkter och deras effekt planeras att stramas åt ytterligare under 2027.

