Lagarna som kan förstöra bilsemestern – risk för dryga böter

I Belgien måste utlandsregistrerade bilar som vill köra in i Antwerpen , Gent eller Bryssel uppfylla utsläppskraven och registrera sig i en databas. Dieselbilar av miljöklass Euro 4 eller lägre måste betala en avgift.

I Frankrike har ett antal städer infört miljözoner som kräver en dekal i vindrutan för att man ska få köra in. På vissa håll finns även väderberoende miljözoner som kan aktiveras från en dag till en annan.

Italien har sedan länge så kallade ZTL-zoner i många städer, där främst bilar ägda av lokalbefolkningen får köra in. Kör man in i en ZTL-zon med sin svenska bil eller hyrbil är risken stor att man får en böter hemskickad. Registrering av överträdelser sker via kameror, och varje gång man passerar en ZTL-skylt blir det en ny böter.