Kan en kopia vara värd 30 miljoner?

Vad är en bil egentligen värd om den inte är original? I det senaste avsnittet av Under Huven gräver Marcus Berggren och Karl Cajmatz i det laddade ämnet replikor.

Allt från hemmabyggen till replikor till hommage avhandlas.

Hemmabyggen och miljonbilar

Alla har vi sett dem. Bilar som ser ut som en Ferrari men låter som en dammsugare. I veckans avsnitt av bilpodden Under Huven dissekeras hela spannet av replikor. Det kan handla om allt från hemmabyggda Lamborghini-kopior till officiella continuation-bilar från märken som Aston Martin och Jaguar.

– Jag förstår inte lockelsen med att köra något som bara ser ut som originalet, säger Marcus Berggren.

Entusiasmen flödar

Samtidigt visar många replikaprojekt på genuin passion. Ett exempel är en svensk entusiast som just nu bygger en egen version av Saabs aldrig lanserade konceptbil Aero X. För vissa handlar det inte om status utan om att få leva ut en pojkdröm.

– Det är ju fint att någon älskar något så mycket att de försöker återskapa det, säger Karl Cajmatz.

Skandaler på hög nivå

Podden går också in på fall där gränsen mellan hyllning och bedrägeri suddas ut. Ett tyskt företag lyckades sälja en kopia av en Mercedes 300 SL till Tysklands finansminister, komplett med ett gammalt chassinummer. Det slutade med razzia och rättslig process och skakade om hela samlarmarknaden.

Replikor eller kulturarv?

Avsnittet avslutas med en större fråga: vem äger egentligen rätten till en ikonisk bilmodell? Är en Testarossa bara Ferraris egendom eller är den också en symbol som blivit allmän egendom genom sin roll i populärkulturen?

– På något sätt tillhör de här bilarna folket också, konstaterar Karl.