Varför ser programledaren i Eurovision 2022 så bekant ut?

Eurovision Song Contest 2022 är igång. I tisdags gick den första semifinalen av stapeln och ikväll, torsdag 12 maj klockan 21.00, är det dags för Sverige och Cornelia Jakobs att visa vart skåpet ska stå.

Finalen i Eurovision sänds på SVT och SVT Play på lördag 14 maj klockan 21.00.

Vilket land vinner Eurovision Song Contest 2022?

Hur det kommer gå i den folkkära musiktävlingen återstår att se. Enligt oddsen har Sverige goda chanser att placera sig topp fem i tävlingen – men samma odds talar för att ett annat land kommer gå en relativt enkel seger till mötes.

Här kan du läsa mer om landet som vinner Eurovision Song Contest enligt oddsen.

Foto: Jessica Gow/TT

Därför känner du igen Eurovision-programledaren

Eurovision Song Contest 2022 programleds av trion Alessandro Cattelan, Laura Pausini och Michael Holbrook Penniman.

Men ser inte Holbrook Penniman rätt så bekant ut? Det är inte alls konstigt.

Den uppmärksamme tittaren har säkert snappat att han kort och kort kallas för Mika under Eurovision-sändningarna. Och faktum är att det är samma Mika som fick oss att dansa till hits som "Grace Kelly", "Lollipop" och "Relax, take it easy" under 00-talets mitt.

Varför är Mika programledare i Eurovision 2022?

På senare år har Mika byggt upp en framgångsrik karriär i Italien.

Mellan åren 2013-2015, samt år 2020 satt han med i juryn i X Factor Italien – och tillsammans med sin syster äger han ett flott hus 30 minuter utanför Florens, enligt Italian Post. Här bor han med hundarna Melachi och Amira.

Det är med andra ord inte superkonstigt att Mika fick frågan om att leda Eurovision Song Contest 2022, även om det kanske kändes så vid första anblick.