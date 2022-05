Här är landet som vinner Eurovision 2022 – enligt oddsen

Det råder Eurovision-feber i stugorna i veckan, nu när Eurovision Song Contest 2022 äntligen drar igång! Denna gång kommer tävlingen att hållas i Turin, Italien.

Redan imorgon är det dags för första semifinalen, på torsdag kämpar Sverige om en plats i finalen – och på lördag går finalen av stapeln. Men vilket bidrag är segertippat, enligt oddsen? Och vilken chans har egentligen Sverige? Det har Nyheter24 tagit reda på.

Jessica Gow/TT

Vilket land kommer vinna Eurovision Song Contest 2022, enligt oddsen?

Enligt en sammanställning från Eurovisionworld, är dessa fem bidrag mest tippade att vinna Eurovision song Contest 2022:

1. Ukraina – med bidraget "Stefania" av Kalush Orchestra. Enligt oddsen, kommer Ukraina att vinna Eurovision Song Contest 2022. Bidraget har hela 48 procents chans.

2. Italien – med bidraget "Brividi" av Mahmood & Blanco. Detta bidrag kommer ganska långt ifrån ettan på Eurovisonworlds lista, trots att det ligger på andra plats, med 11 procents chans.

3. Storbritannien – med bidraget "Space man" av Sam Ryder. De ligger endast en procent ifrån Italien, med 10 procent.

4. Sverige – med bidraget "Hold me closer" av Cornelia Jakobs. Sveriges bidrag har, enligt oddsen, 9 procents chans att vinna.

5. Spanien – med bidraget "SloMo" av Chanel. Bidraget har 4 procents chans att vinna, enligt oddsen.

Därefter ligger resterande länders odds på 2 procent, 1 procent eller mindre än 1 procent.

Hur stor chans har Cornelia Jakobs att vinna Eurovision Song Contest 2022?

Foto: Claudio Bresciani/TT

Cornelia Jakobs Sverigebidrag "Hold me Closer" har hon skrivit tillsammans med David Zandén och Isa Molin. På torsdag är det dags för henne att tävla för Sverige i den andra semifinalen.

Låten "Hold me closer" handlar om Cornelia Jakobs ex, men under låtskrivarprocessen med David Zandén, växte Cornelias känslor för honom. Mer om Cornelia Jakobs och hennes pojkvän kan du läsa här!

Enligt oddsen, kommer Sverige inte att kamma hem förstaplatsen i Eurovision Song Contest 2022. Men om vi ska lita på Eurovisionworlds lista, hamnar Sverige på en stark fjärdeplats.