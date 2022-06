Kim Kardashian, 41, och Pete Davidson, 28, är utan tvekan årets hetaste par. Kim och Pete började dejta redan i oktober, och det var Kim som tog initiativet.

Hon har tidigare berättat att hon hade hört talas om Petes "big dick energy" men att hon själv bara var "down to fuck". Det var därför hon fixade fram hans telefonnummer via en gemensam vän och hörde av sig...

Sedan Kim och Pete blev ett par har de synts tillsammans på vita husets officiella middag och kort därefter på Met-galan ihop.

Kim Kardashian och Pete Davidson på Met Ball. Bildkälla: Stella Pictures.

Sommaren inledde de dessutom med en romantisk semester där det blev både sol, bad och selfies...

Innan Pete föll pladask för Kim så dejtade han några av Hollywoods hetaste tjejer.

Bland annat har han varit ihop med Ariana Grande, Kate Beckinsale, Kaia Gerber, Phoebe Dynevor och Cazzie David.

Men nu har Pete bara ögon för Kim – något han även passat på att uppmärksamma på sitt eget lilla vis. Han har nämligen tatuerat in "Min flickvän är advokat" på skulderbladet.

Pete Davidson och Kim Kardashian på semester. Bildkälla: Instagram/kimkardashian

Kim Kardashian avslöjar vad hon och Pete Davidson gör för behandling ihop

Som en av världens mest fotograferade kvinnor är det inte konstigt att Kim Kardashian är mån om sitt utseende.

Nyligen skrev Nyheter24 om Kims uppseendeväckande uttalande där hon sa att hon "skulle äta bajs" om det fick henne att se yngre ut. Vi har också skrivit om den skönhetsförvandling som Kim och systern Khloé nu har genomgått. De har nämligen tagit bort sina brazilian butt lifts.

Förutom det drastiska valet att ta bort en stor del av sin bakdel så tar Kim även något mindre beslut också.

Kim, som är god för 17 miljarder kronor, unnar sig ofta hudvårdsbehandlingar och annan lyx. Och skulle hon råka få en finne så behöver hon inte direkt googla "budget husmorsknep + akut". Nix pix.

Istället så kan Kim Kardashian slå en signal till sin läkare för att åka in och åtgärda sin finne direkt. Något som det visade sig att även Pete Davidson är ett stort fan av att göra.

När Kim gästade "The Tonight Show" för att göra reklam för sitt nya hudvårdsmärke SKKN by Kim, så berättade hon öppenhjärtigt om hobbyn hon delar med Pete.

– Vi åker till hudläkaren ihop. Vi injicerar våra finnar tillsammans samtidigt. Hudläkaren frågar oss "Smittar det här eller? Ni har alltid finnar samtidigt", berättade Kim i programmet.

När Kim säger att de injicerar sina finnar så pratar hon troligtvis om kortisonsprutor.

Kim Kardashian i "The Tonight Show". Bildkälla: The Tonight Show/Youtube

Pete Davidsons romantiska gest till Kim Kardashian

Kim berättar även att Pete har lärt henne en hel del om hudvård. Detta då Pete har haft problemhy på grund av sin sjukdom Crohn's. Pete har tidigare gått på den receptbelagda acnemedicinen Roaccutan, något han berättade om i Paper Magazine 2019.

Kim menar att hudvård är Kim och Petes "grej", och att han alltid ser till att hon följer sin hudvårdsrutin – även de dagar då hon är helt slut.

– Jag visste att det var speciellt när jag somnat men fortsatte prata om det hela natten, typ "Åh gud jag har en finne, jag har en finne, låt mig inte somna, jag måste lägga på acnemedicin innan jag somnar". Jag somnade och vaknade på morgonen med torkad acnemedicin i ansiktet. Då hade han smetat på den när jag sov, berättar Kim i "The Tonight Show".

Och så säger folk att romantiken är död!