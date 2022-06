Kim och Khloé Kardashian chockar fansen: "Tagit bort rumporna"

Systrarna Kim Kardashian, 41, och Khloé Kardashian, 37, är kända för mycket. Sin realityshow "Keeping up with the Kardashians", sina framgångsrika klädmärken, parfymkollektioner, sminkmärken och även sina omskrivna kärleksrelationer.

Kim Kardashians och Kanye Wests skilsmässa gick igenom i början av mars tidigare i år. Då hade paret varit gifta i sju år och fått fyra barn tillsammans. Nu är Kim Kardashian istället tillsammans med skådespelaren Pete Davidson, 28.

Även Khloé Kardashian har uppmärksammats för sitt kärleksliv i allmänhet och den stormiga relationen till basketstjärnan Tristan Thompson, 31, i synnerhet.

Under sin tid ihop fick Khloé och Tristan dottern True ihop. Men Tristan var långt ifrån "true" mot Khloé – han var nämligen systematiskt otrogen mot henne i flera år. Droppen blev när det uppdagades att Tristan hade gjort en annan kvinna på smällen samtidigt som han var ihop med Khloé.

Nu har Kim och Khloé tagit bort sin BBL -brazilian butt lift

Förutom allt detta är Kim och Khloé välkända för sina utseenden, som har förändrats en hel del genom åren. Ingen i familjen Jenner-Kardashian skyggar tillbaka när det vankas skönhetsingrepp.

I podden "Not skinny but not fat" gick Khloé nyligen ut och bekräftade att hon har opererat sin näsa.

Bröstförstoringar, läppfillers, Botox, fettsugningar och näsoperationer är vardag för systrarna Jenner-Kardashian som även har blivit något av reklampelare för ingreppet brazilian butt lift.

En brazilian butt lift går till så att kroppseget fett tas ut från till exempel lår och mage och istället injiceras i rumpan.

Khloe Kardashian år 2020. Bildkälla: Stella Pictures.

Khloe Kardashian sommaren 2022. Bildkälla: Stella Pictures.

Kim Kardashian på Met Gala 2019. Bildkälla: Stella Pictures.

Kim Kardashian med dottern North. Bildkälla: Stella Pictures.

Fansens reaktioner: "Läskigt"

Både Kim, Khloé, Kourtney Kardashian och Kylie Jenner ska ha genomgått ingreppet, trots att de själva alltid förnekat det.

Nu ryktas det att Kim och Khloé har tagit bort sina rumpfillers. Detta efter att både Kim och Khloé ser helt annorlunda ut på nya paparazzibilder, skriver brittiska Mirror.

Av de kurvor som varit deras signum under många år syns inte längre några spår.

Även på sociala medier pratas det nu om systrarnas nya utseende, och före och efter-bilder sprids på tjejerna som en löpeld.

Några reaktioner på Kim och Khloés nya utseenden är:

”Gud före och efter-bilderna är LÄSKIGA. Vem sa att Brazilian butt lift var en bra idé?”

”Jag är så glad att den här trenden äntligen är över”

”Alla vi tjejer med platt röv är så tacksamma över det här”

”Snart kommer det vara inne med platt rumpa igen och då kommer alla ta bort sina rumpimpanantat”

”Jag tror att de tyckte att BBL såg bra ut när det var Photoshoppat på bild. Men i verkligheten och på paparazzibilderna såg de ut som kentaurer, något som de måste ha insett...”.