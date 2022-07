Realitystjärnan svårt skadad efter dödsolycka i Turkiet

Det var under söndagen som Towie-stjärnan och influencerprofilen Yazmin Oukhellou, 28, och pojkvännen Jake McLean, 33, var med om en fruktansvärd bilolycka i turistorten Bodrum i Turkiet.

Enligt brittiska The Sun så var det Jake McLean som körde bilen när den den körde ut för ett stup. Ambulans och räddningstjänst var snabbt på plats, men Jakes liv gick inte att rädda.

Yazmin Oukhellou vårdas just nu på sjukhus. Bildkälla: Stella Pictures.

Yazmin Oukhellou är "extremt svårt skadad"

Yazmin Oukhellou ska vara "extremt svårt skadad" på ena armen, och vårdas just nu på sjukhus, skriver The Sun.

– Vi håller tummarna och ber för att hon ska bli helt återställd snabbt. Det är chockerande och förkrossande för alla. Vi hoppas få en ordentlig uppdatering över hur hon mår snart. Men det låter väldigt, väldigt allvarligt. Kanske livsförändrande, säger en källa till The Sun.

Yazmin och Jake har varit ett par från och till under en tid, och enligt en person med insyn i produktionen av "The only way is Essex" så trodde alla att deras relation var över.

– Ingen visste riktigt vad de gjorde därute. Vi trodde att de gjort slut. Men tydligen var han inblandad i någon sorts affärsdeal, berättar källan vidare för The Sun.

Enligt källor till The Sun är Yazmin Oukhellou extremt svårt skadad. Bildkälla: Stella Pictures.

Yazmin Oukhellou och Jake McLean blev ihop igen

I december i fjol så la Yazmin ut en pussvideo på henne tillsammans med Jake.

– Vi har gått igenom mer än de flesta. Vi har haft våra uppgångar och motgångar, men jag skulle inte vilja ha det på något annat sätt, skrev Yazmin till videon då, något som The Sun har rapporterat om.

Jake McLean och Yazmin Oukhellou i december 2021. Bildkälla: Instagram/Yazmin Oukhellou

Innan Jake slog igenom i "Towie" så hade han ett brokigt liv. Han har bland annat avtjänat ett tre och ett halvt år långt fängelsestraff för inbrott.

Jake var tidigare ihop med realitystjärnan Lauren Goodger. Paret träffades 2012 och gick skilda vägar 2016, skriver The Sun.