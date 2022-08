Dominika Peczynskis bild med Dr Alban rörde upp känslor: "Så patetiskt"

Den 26 augusti fyllde Dr Alban, eller Alban Uzoma Nwapa som han egentligen heter, 65 år. Den folkkära artisten med hits som "Hello Afrika", "No coke", "It's my life" och "Sing Hallelujah!" under bältet har under sin karriär sålt miljontals skivor och rönt stor succé även utomlands.

Dr Alban 1992. Bildkälla: Stella Pictures.

Dr Alban arrangerade "White party" i Spanien

I början av 2000-talet så drev Dr Alban nattklubben Stacy i Stockholm, så den tidigare tandläkaren kan ett och annat om att arrangera fester. Sin 65-års dag firade den gode doktorn i Playa Padre i Marbella, Spanien.

Temat för Dr Albans fest var "White party" och på sin Instagram Story har Dr Alban delat med sig av videos från festen där gästerna var klädda i vitt.

– Vi är 34 personer som åker ned. Vi ska hitta på lite olika saker och bada och festa. Temat är "White party". Det blir bland andra J-O Waldner, Anders Borg och Dominika, Ingemar Stenmark och Tomas Brolin. Det gamla vanliga gänget, sa Dr Alban till Aftonbladet.

Dr Alban har fyllt 65. Bildkälla: Stella Pictures.

Dominikas bild med Dr Alban och Anders Borg rörde upp känslor: "Så patetiskt"

På Instagram har just Dominika delat med sig av bilder från Dr Albans fest, och på en bild poserar Dominika med Anders Borg och Dr Alban.

"God granne, fin vän och levande legend. Alban fyller år! Tack för att vi får komma och fira dig!", skrev Dominika glatt till bilden.

Dominika Peczynski och Anders Borg åkte till Spanien för att fira sin goda vän Dr Alban som ställde till med 65-års kalas. Bildkälla: Instagram/dominikapeczynski

I kommentarsfältet är det flera följare som önskar Dr Alban grattis. Men alla var inte lika glada. En person kommenterade:

"Som vanlig hårt arbetande svenne blir man lite trött på människor som dr Alban och Anna Book en hit som "ABC" och "Hello Afrika" ska inbringa lön hela livet för dem men jag går till jobbet 24/7 år ut år in. Sååååååååååååå patetiskt".

Dominika Peczynski svarar på Instagram: "Vi ska vara glada..."

Dominika var inte sen med att svara på kritiken mot Dr Alban.

"Alban tillhör sedan 30 år det så kallade internationella svenska musikundret. På export, i hela världen, inför arenapublik? Vi ska vara glada att såna glada globala genier som Alban tagit det svenska musikundret till såna höjder. Tillsammans..", skrev Dominika som svar.