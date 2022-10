Hedda Stiernstedt om mötet med Bianca Ingrosso på Spy Bar: "Brösten..."

Skådespelaren Hedda Stiernstedt, 34, blev ett riktigt välkänt namn för svenska folket efter sin roll som Nina i SVT-serien "Vår tid är nu" som rullade mellan 2017-2019. Men vi har även sett Hedda i filmer som "Monica Z", "Unga Sophie Bell" och "Min pappa Marianne".

Privat så är Hedda gift med regissören Alexis Almström, 37, som även har gjort filmen "Rosa moln" där Hedda spelar huvudrollen. Men Alexis har inte alltid jobbat med film – han har även ett förflutet som artist, och under namnet Alexis Weak släppte han låtar som "112" och "Min låt".

Hedda Stiernstedt och Alexis Almström på Guldbaggegalan tidigare i år. Bildkälla: Stella Pictures.

Hedda Stiernstedt om mötet med Bianca Ingrosso

Hedda är född den 3 december 1987, och när hon 2021 firade sin födelsedag så hamnade hon på inneklubben Spy Bar på Stureplan i Stockholm. Och det gick minst sagt vilt till...

I Emil Perssons podd "Fördomspodden" berättar Hedda nu om sitt möte med influencerprofilen Bianca Ingrosso, 27, som även hon är ett känt ansikte på Stureplans hetaste nattklubbar.

Hedda Stiernstedt. Bildkälla: Stella Pictures.

– Jag kom precis på en skitrolig grej som hände den där gången. Min enda gång på Spy Bar förra året. Jag går på Spy Bar en gång per år och jag vill bara inflika att sist så fick jag ta Bianca Ingrosso på brösten, haha. För att jag fyllde år så jag skrek "Bianca Ingrosso! Jag fyller år! Får jag ta dig på brösten?!", säger Hedda och skrattar.

– Hon var ju jävla bjussig. Hon ba "okej, grattis på födelsedagen!", berättar Hedda vidare i "Fördomspodden".

Bianca Ingrosso om bröstoperationen

Efter flera månader av spekulationer från fansen så gick Bianca Ingrosso nyligen ut och berättade att hon har gjort en bröstförstoring.

– Ja, jag har gjort mina bröst. Och det är ingenting med att jag har velat vara oärlig mot er. Jag har bara inte känt att min ärlighet kan landa tryggt i er famn. Vilket kan åka tillbaka på mig och landa fel. Så för min egna hälsa så har jag inte pratat om det. Because people are fucking crazy out there, sa Bianca i sin vlogg.