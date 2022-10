Bianca Ingrosso: "Därför höll jag min bröstförstoring hemlig"

De senaste månaderna har det tisslats och tasslats kring huruvida Bianca Ingrosso, 27, har opererat sina bröst eller inte. För mindre än en vecka sedan var det ett par av Biancas följare som hamnade i luven på varandra då vissa menade att Bianca borde gå ut och berätta om sin bröstoperation. Andra av hennes följare menade att det är hennes ensak.

I sin senaste vlogg så bekräftar nu Bianca att hon faktiskt har gjort en bröstoperation – och Bianca väljer även att avslöja varför hon har velat hålla ingreppet för sig själv under en tid.

I sin senaste vlogg bekräftar Bianca Ingrosso att hon har gjort en bröstförstoring. Bildkälla: Youtube/Bianca Ingrosso

– Ja, jag har gjort mina bröst. Och det är ingenting med att jag har velat vara oärlig mot er. Jag har bara inte känt att min ärlighet kan landa tryggt i er famn. Vilket kan åka tillbaka på mig och landa fel. Så för min egna hälsa så har jag inte pratat om det. Because people are fucking crazy out there, säger hon och fortsätter:

– Ibland måste jag också värna om mitt välmående. Ibland handlar det inte bara om vad jag delar med mig av till er utan ibland handlar det om vad jag delar med mig av utav respekt till mig själv. Det är väldigt viktigt att under årens gång lära sig det. Det handlar om att bli mogen och vuxen och lära sig att sätta gränser, berättar Bianca i sin vlogg.

Bianca Ingrosso på Kristallen-galan 2020. Bildkälla: Stella Pictures.

Bianca Ingrossos bröst försvann efter "Let's Dance"

Bianca berättar att hon hade mycket större bröst som yngre och att hon är "uppvuxen med enorma pattisar".

– Jag älskade mina gamla pattisar. Jag hade D-kupa fram tills att jag var 20. Jag tyckte dock att det var lite tungt och jobbigt, berättar Bianca.

När Bianca år 2016 var med i "Let's Dance" så rasade hon i vikt då hon dansade 10 timmar om dagen. Detta gjorde att hennes bröst helt försvann, berättar hon.

Bianca Ingrosso repar inför finalen i "Let's Dance" i maj 2016. Bildkälla: Vilhelm Stokstad/TT Bild

Bianca Ingrosso dansar i finalen av "Let's Dance" år 2016. Bildkälla: Maja Suslin/TT Bild

Funderade i sex år innan hon opererade sig

– Det blev som att jag hade ammat två barn. Och sen kom mina bröst aldrig tillbaka, berättar Bianca.

Hon förklarar vidare att hon inte kände igen sin kropp utan de stora brösten hon alltid haft innan, och Bianca berättar att hon bara ville ha tillbaka det hon hade haft innan.

Att operera brösten var inget beslut Bianca tog spontant och lättvindigt, utan något hon grunnade på i flera års tid.

Bianca Ingrosso gjorde bröstförstoringen hos Doktor Charles på Victoriakliniken

Bianca berättar att hon hade lovat sig själv att om hon fortfarande ville göra en bröstförstoring efter fem år så skulle hon göra det. När det hade gått sex år och Bianca fortfarande tänkte på att göra bröstoperationen så gjorde hon slag i saken.

Bianca gjorde sin bröstoperation på Victoriakliniken i Saltsjöbaden hos Doktor Charles Randquist. Det är även han som gör fillers i Biancas läppar och Botox i hennes panna en gång per år.

Så mycket pengar kostar en bröstförstoring hos Doktor Charles

På Victoriakliniken kostar en bröstförstoring från 65 000 till 120 000 kronor, beroende på vad som ska göras och hur omfattande ingreppet är. En bröstförstoring med kroppseget fett kostar till exempel från 65 000 kronor, medans en bröstförstoring och ett stort lyft börjar på 120 000 kronor. Exakt vilket ingrepp Bianca gjorde berättar hon inte.

– Jag hade inte kunnat vara mer nöjd. Mina ärr är helt otroliga. Min resa och min upplevelse där var helt otrolig. Jag älskar Doktor Charles och Victoriakliniken. Dom tog hand om mig så bra, så fint. Han var verkligen så mån om lilla mig. Nu har ju brösten fortfarande inte riktigt landat ännu och droppat men jag vet ju att när dom gör det så kommer dom bli helt otroliga, berättar Bianca.

Bianca Ingrosso berättar att det även är Doktor Charles som gör hennes fillers och Botox. Bildkälla: Tim Aro/TT Bild

Bianca berättar att bröstförstoringen gjorde fruktansvärt ont.

– Herre min gud vad jävla ont det gör. Det måste man verkligen vara medveten om. Det här är smärta på hög nivå i alla fall för mig, berättar Bianca vidare i sin vlogg.