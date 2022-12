Influencers filmade Onlyfans videos på hotell – personalen ryter ifrån

Influencern Josefin Ottosson, 21, har sedan i början av 2021 drivit en Onlyfans som hon tjänar en hel del på. Hon har tidigare berättat i en av sina Youtube-videos att hon tjänar omkring 250 000 kronor i månaden.

När Josefin tidigare fått frågan om varför hon började jobba med Onlyfans förklarar hon att valet var väldigt spontant. Något som först hade börjat som ett skämt på Instagram ledde till att hon ville testa det då hon hade fått många förfrågningar.

En annan som hoppade på tåget och skaffade ett Onlyfans-konto är Ex on the beach-profilen Julia Markham, 27, som huvudsakligen försörjer sig på sitt konto.



Josefin Ottosson och Julia Markham delar säng

Under torsdagen träffades Josefin och Julia för att spela in nya videos till sina Onlyfans-konton. På Instagram skymtade en video förbi där man ser dagens inspelningsplats.

Det är nämligen Hotel Diplomat, i Stockholm, vars entré tydligt syns i klippet, vilket Bloggbevakning var först att skriva om. Frågan som ställs är hur hotellet i fråga ser på att influencers spelar in material till Onlyfans på deras hotell och om det är ett sammanhang som de vill förekomma i.



I videon syns Josefin och Julia gå in på sitt gemensamma hotellrum där de senare klär av sig och lägger sig i sängen. I en annan filmsekvens tar de ett gemensamt bad i hotellrummets badkar.

Hotel Diplomat om videon

Bloggbevakning kontaktade Hotel Diplomat gällande deras syn på att influencers använder deras hotell mer eller mindre som rekvisita till deras videos, varpå hon fick följande mejlsvar:

"Detta är inget vi vill kommentera eller förknippas med, då hotellet är väldigt måna om sitt varumärke. Nedan nämnda inlägg går inte i linje med Hotel Diplomats värderingar och är inget de varken stödjer eller ställer sig bakom. Vi vill motverka spridning och hoppas att ni respekterar det."