Det omåttligt populära och prisbelönta tv-spelet The Last of Us har rosat marknaden sedan lanseringen 2013. Det postapokalyptiska spelet utspelar sig i ett USA som drabbats av ett virus som förvandlar människor till zombies.

HBO-succén skulle blivit långfilm

2014 lanserades planerna på att göra en långfilm om handlingen, men de planerna grusades då bolagen bakom projektet inte kunde komma överens. Nu har dock tankarna på en dramatisering förverkligats då en tv-serie om spelets handling spelats in och haft premiär. Och vilken succé det blivit.

Pedro Pascal spelar huvudrollen i den nya succéserien. Bildkälla: Chris Pizzello

Den 16 januari hade det första avsnittet premiär på HBO Max och redan nu har skyhöga betyg delats ut på filmsajten IMDB. I skrivande stund har serien ett betyg på 9,4/10 efter att 45 000 personer har röstat. Det innebär att The last of us nu är den högst rankade tv-serien någonsin på plattformen IMBD under kortast tid.



The Last of Us hyllas i recensionerna

Flera medier hyllar serien unisont och bland annat SVT skrev i sin recension att serien var ''kallsvettigt spännande rakt igenom''.

Än så länge är det varken bekräftat eller dementerat om det kommer att göras en andra säsong. Men mottagandet har åtminstone visat att serien har en storpublik som nog gärna ser en säsong två.

Utöver The Last of Us finns serier som Breaking Bad, Game of thrones, Chernobyl och Band of brothers på topplistan hos IMDB.